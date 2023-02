Vlahović i ekipa se muče, a on na skijanju!? Legenda pobjesnila zbog ove fotografije - Zašto je on zaposlen u klubu!?

Juventusova zvijezda Pol Pogba otišla na skijanje i time iritirala mnoge, uključujući i nekadašnjeg asa "Bjankonera".

Izvor: Instagram/paulpogba

Juventus ima mnogo problema zbog oduzimanja bodova, nestalne forme, velikog broja povreda... A i zbog Pola Pogbe. Francuski vezista i šampion svijeta iz 2018. godine sa "trikolorima" od ljetošnjeg povratka u klub nije odigrao ni minut zbog povrede, a sada je otkriveno da je u decembru išao na skijanje?!

O tome se oglasio bivši vezista Juventusa Marko Tardeli.

"Pogba nije igrao od aprila 2022, kada je još bio u Mančesteru", rekao je on za RAI2. "Sada je to problem za Juventus, jer ne znamo kada će se vratiti i ne znamo šta želi da radi. Pogba odlazi na skijanje dok se njegovi saigrače muče sa velikim problemima Juventusa", rekao je on. Pogba se branio na optužbe da je samo pozirao za fotografiju i da nije skijao.

Tardeli je bio čuveni vezista i legenda je kluba. Nosio je dres Juventusa čak 10 godina, od 1975. do 1985. i sa "Starom danom" osvojio je pet titula, uz dva kupa i titulu prvaka Evrope 1985. i UEFA Kup 1977.

"Danas je Pogba ogroman problem za Bjankonere i moraju da ga riješe. Ova situacija takođe pokazuje da Juventus nema dovoljno ideja. Alegri mora da preuzme situaciju, nije moguće da igrača poput njega imate na spisku zaposlenih. Njegovo ponašanje prema saigračima takođe nije fer i nervira me", rekao je Tardeli.

Pogba je u prvom "mandaru" u Juventusu napravio ogromne stvari i osvojio četiri titule između 2013. i 2016.

Potom je otišao u Mančester junajted i tamo se suočio sa različitim problemima, poslije kojih definitivno nije onaj igrač kakav je bio. A i ako jeste, to se ne može vidjeti od njega u Juventusu iako je prošlo više od pola godine i pitanje je kada će zaigrati.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!