Zlatan se slomio u emisiji uživo: Prijatelj mu umire, Ibrahimović se javio i zaplakao - "Volim te..." (VIDEO)

Zlatan Ibrahimović se uključio u emisiju i obratio prijatelju koji umire od neizliječive bolesti.

Švedski napadač Zlatan Ibrahimović važi za "mačo muškarca" koji ne pokazuje emocije, međutim i njega nekada savladaju. Ibrahimović se rasplakao tokom uključenja u jednu emisiju koja je organizovana zbog podrške Tasu Slegersu, inače njegovom dobrom prijatelju, a koji se već dugo bori sa leukemijom.

Ako vam ime nije zazvučalo poznato, nije u pitanju fudbaler, nego holandski novinar i portparol PSV Ajndhovena koji je godinama gradio dobre odnose sa brojnim fudbalerima. Iako je Ibrahimović igrao za rivalski Ajaks, njih dvojica se poznaju dvije decenije, a ostali su u dobrim odnosima i kada je švedski napadač krenuo put Italije, Španije... Slegers se već dugo liječi i nažalost je nedavno objavio da je njegova bolest neizliječiva.

"Uvijek ću se sjećati toga. On je bio moj jedini prijatelj u Holandiji kada sam bio izgubljen, mlad, zbunjen i mislio da nemam nikoga. Pojavio se taj novinar koji me je sam kontaktirao i, moram reći, u tom vremenu novinari nisu bili moji prijatelji. Ali, Tajs je odlučio da mi se sam javi, napravio je taj prvi kontakt, našli smo se na ručku i od tada smo postali jako dobri prijatelji. Igrali smo tenis zajedno, družili se, on mi je puno pomogao, dao mi je uvid u to kako stvari funkcionišu u Holandiji", rekao je Ibrahimović tokom emotivnog uključenja u emisiiju i rasplakao se.

"O Tajsu sam pisao i u svojoj knjizi, uvijek sam mu ostao zahvalan na svemu. Uvijek je bio u mom srcu. Tajs, jedino što želim sada da ti kažem je da te volim, moj prijatelju", dodao je švedski napadač.

Podsjetimo, Ibrahimović je kao "dijete" stigao iz Malmea i u Ajaks još davne 2001. godine u transferu vrijednom osam miliona evra, što je u to vrijeme bio ozbiljan novac. Za tri sezone je postigao 48 golova i upisao još 17 asistencija, da bi se potom preselio u Juventus za duplo više novca. Igrao je još za Inter, MIlan, PSŽ, Mančester junajted, L.A. Galaksi, Barselonu...

