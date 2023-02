Zlatan priča da je "Bog", a godinu dana nije dao gol: Najbahatiji intervju Ibrahimovića - Ja sam broj 1!

Ibrahimović ni u petoj deceniji nije iskontrolisao svoj ego i voli da priča u superlativima.

Izvor: Profimedia/Marco Canoniero/Alamy Live News

Švedski napadač Zlatan Ibrahimović nije želio da se povuče na kraju prošle sezone u kojoj je sa Milanom osvojio titulu u Seriji A, nego je produžio ugovor jer mu nije dosta fudbala. Ispostaviće se, Ibrahimović od posljednjeg dana sezone 2021/22 nije ni vidio teren i pitanje je kada će. Imao je velike probleme sa koljenom i zbog toga je operisan, a dok se spekuliše o njegovom povratku i dok se postavlja pitanje da li je to vrijedno u 42. godini, Ibrahimović je dao intervju u svom stilu.

Umišljen, bahat ili kako god to nazvali, Ibrahimović je ponovo podigao Italiju na noge jer je veličao sebe kao što to niko na svijetu ne radi, eventualno Lebron Džejms - s tim da košarkaš Lejkersa za to ima daleko veće pokriće.

"Ja sam i dalje broj jedan. Bog. Sad se vraćam i muzika će biti drugačija", rekao je Zlatan Ibrahimović za italijanski "Medijaset" govoreći o situaciji u Milanu: "Imam ogromnu želju, toliko toga želim da napravim, želim da nadoknadim izgubljeno vrijeme zbog ovih sedam-osam mjeseci koliko nisam igrao. Imam 41 godinu i želim da ispišem još mnogo stranica. Tijelo se mijenja, fizičke pripreme su drugačije, ali kvalitet mi ne fali. Oni koji ne vjeruju u Boga, njima ću se dokazati na terenu. Ne riječima".

Ibrahimović je prošle sezone bio uglavnom rezervista u Milanu, takođe zbog povreda, tako da je u tituli učestvovao sa osam golova, posljednjim još početkom januara 2022. godine u pobjedi nad Venecijom (3:0). Ipak, iskustvo koje donosi značilo bi Milanu u ovim trenucima jer su na tek šestom mjestu sa 18 bodova manje od vodećeg Napolija.

"Ekipa je u krizi? To me ne brine, to su uobičajene stvari u sezoni. Moramo da razgovaramo i dokažemo svoju vrijednost na terenu. Kritike? To je normalno, ako te ne kritikuju, onda znači da nisi u vrhu. Mene kritikuju već 25 godina jer sam najbolji i na to sam navikao. Osjećam li se i dalje kao Bog? Naravno, ništa se nije promijenilo", zaključio je Ibra.

Čuveni napadač ima ugovor do kraja sezone u Milanu i već najavljuje da bi mogao da ga produži, pošto se nije umorio od fudbala kojim se profesionalno bavi još od 1999. godine u Malmeu. Igrao je još za Ajaks, Juventus, Inter, Barselonu, PSŽ, Mančester junajted i LA Galaksi.

(MONDO)