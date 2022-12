Zlatane, da li znaš da je preminuo Siniša Mihajlović, tvoj prijatelj? Kraj kovčega pisalo Ibrahimović ali to nije bio on

Zlatan Ibrahimović se nije oglašavao o smrti svog prijatelja ni danima nakon te tragične vijesti. Tvrdio je da je Mihajloviću veliki prijatelj, a sada ga navijači na Instagramu podsjećaju da objavi bar javnu poruku, kad već na sahrani nije bio.

Brat Siniše Mihajlovića, Dražen, objavio je pismo nakon sahrane u Rimu i u njemu pisao i o onima koje je Miha zadužio, kojima je pomogao, a nisu došli da izjave saučešće. Na koga je mislio nije naveo, ali nagađa se da je među onima koji su razočarali porodicu Zlatan Ibrahimović.

Šveđanin se nije pojavio na sahrani u Rimu, niti je viđen kako izjavljuje saučešće porodici u nedjelju u rimskoj opštini Kampidoljo. Tog dana on je gledao finale Svjetskog prvenstva, a kraj njega bio je Novak Đoković, koji je u Dubai doputovao zbog turnira i koji se za razliku od njega na nekoliko načina oprostio od Mihe. Uz emotivnu oproštajnu poruku, Đoković je i na stadion došao sa podignutom kragnom na košulji, da i na taj način oda poštovanje preminuloj legendi. Sa druge strane, Ibrahimović se nije oglašavao, niti se pojavljivao kod porodice.

Mnogi su to primijetili i u nedjelju, kada se u Rimu pred Mihajlovićevim kovčegom pojavio jedan navijač sa Ibrahimovićevim dresom. Ali ne i Šveđanin. Sve to iznenadilo je mnoge, jer je djelovalo da među njima vlada pravo prijateljstvo, koje su pokazali i pred cijelom Italijom kada su zajedno nastupili na festivalu Sanremo.

I na tom festivalu, kao i godinama prije toga, Ibrahimović je samo lijepe stvari govorio o Mihi. "Mislim da je Siniša sjajan čovjek. Imao sam sreću da ga upoznam kao osobu. Nismo se u početku svidjeli jedan drugom, ali kada sam ga bolje upoznao u Interu, bila je to ljubav od prvog dana. Znao sam da kažem 'Ako bih išao u rat, Siniša bi bio u prvom redu, a ja u drugom", govorio je Ibrahimović.

Šveđanin je bio Mihajlovićev saradnik iz Intera, gdje je stigao kada je Siniša bio pomoćnik Roberta Manćinija, a poslije toga ostali su bliski. "Kakav je Siniša kao čovjek? Znam ga godinu dana sada i moj je trener, ali je Mihajlović i više od toga. On je prijatelj. Svakog dana pričamo, pomažemo, zaje**vamo se i imamo isti mentalitet. Hoćemo da pobijedimo i radimo sve da bismo pobijedili. Veliki čovjek koji ima veliku familiju i pomaže svim igračima. Šta sam od Mihe naučio? Da budem stabilan kao ličnost da još imam vremena, da sam mlad i da će sve doći, da mora da se trenira, ali i da šutiram slobodnjake", rekao je Ibrahimović svojevremeno kolumnisti MONDA Nebojši Petroviću.

Ibrahimović je u tom dijelu Azije boravio sa ekipom Milana, koja je od 11. do 20. decembra u Dubaiju bila na pripremama za nastavak sezone. On se oporavlja od operacije koljena i sprema se da se vrati na teren u januaru. Tako je i vijest o smrti Siniše Mihajlovića dočekao u Aziji, a ekipa se vratila u Italiju u utorak uveče, pa je pretpostavka da Zlatan zbog toga nije mogao da fizički dođe u Rim, ali svakako iznenađuje to što se nije javio ni na društvenim mrežama. Zbog toga su mnogi na njega pomislili kada su pročitali ove riječi Dražena Mihajlovića: "Zahvaljujemo se čak i onima koje je moj brat smatrao velikim prijateljima i učestvovao u stvaranju njihovih karijera, a koji se nisu pojavili na sahrani, niti izjavili saučešće porodici. Njima na čast".

"ZLATANE, MOGAO SI BAR PORUKU DA NAPIŠEŠ"

Ibrahimović se prethodnih dana oglašavao iz pustinje, uz poruku "Peščani čovjek" ("Sandman"), a u komentarima mogle su da se pročitaju poruke onih koji su ga podsjećali na to da mu je umro prijatelj: ""Mogao si da napišeš i malu poruku za svog prijatelja Sinišu... omaž njemu", pisali su Italijani, a na engleskom mu je pisano: "Nemoj da zaboraviš Sinišu Mihajlovića". "Da li znaš gdje je Grande Siniša Mihajlović? Sada je u raju a ti si njegov prijatelj u magli", "Da si bar jednu objavu napisao, bio bi džentlmen", podsjećali su ga na italijanskom... Uprkos svemu, on se do ovog trenutka nije oglašavao o smrti prijatelja, koji je preminuo prije šest dana.

