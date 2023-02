Marković pojačava šampiona Turske! Lazar će dijeliti svlačionicu sa Edinom Višćom

Lazar Marković potpisao je za Trabzon.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Lazar Marković (28) ipak ostaje u Turskoj. Njegov klub Gazijantep odlučio je da istupi iz takmičenja zbog razornih zemljotresa. Bilo je spekulacija da će zbog tih dešavanja nekadašnji igrač Partizana da napusti zemlju, ali je donijeta drugačije odluka. Ostaće tamo.

Trabzon, u čijem taboru nastupa i Edin Višća, saopštio je da je postigao dogovor sa Gazijantepom i da će Lazar igrati u tom klubu na pozajmici do kraja sezone. Očekuje se da će vrlo brzo srpski fudbaler doći u novi klub na medicinske preglede poslije čega će biti i zvanično predstavljen. On je na 22 meča za Gazijantep upisao pet golova i tri asistencije.

Inače, prelazni rok u Turskoj ističe 18. februara, a tamošnji savez donio je odluku da dozvoli svim klubovima da angažuju maksimum po još dva strana fudbalera. To pravilo biće na snazi do kraja ove sezone i iskoristio ga je Trabzon koji je doveo Markovića. Uz to veliki broj inostranih fudbalera napušta Tursku zbog razornih zemljotresa.

