Maksimović pred kup-gostovanje Leotara na "Grbavici": Pun stadion, jak protivnik - prava prilika da vidimo gdje smo!

Ekipa Leotara će prvi meč u drugom dijelu sezone odigrati u Sarajevu protiv Željezničara.

Drugi dio sezone za fudbalere Leotara počinje u subotu (18. februar), kada će na "Grbavici", u meču osmine finala Kupa BiH, odmjeriti snage sa Željezničarom.

Primarni cilj Trebinjaca u polusezoni ispred nas je očuvanje premijerligaškog statusa, pa će tako meč u Sarajevu biti odlična prilika za uvid u trenutne mogućnosti tima Marka Maksimovića, koji je na početku konferencije za novinare u najavi utakmice prvo govorio o nedavno završenim pripremama, ali i situaciji sa igračkim kadrom.

"Moja filozofija koje se držim od početka i koja je do sada davala rezultate jeste da dam šansu svim igračima. Tako je bilo i sada, gdje su možda veću šansu dobili neki igrači koji su u prošlosti imali manju minutažu. Takođe, u prelaznom periodu promijenili smo 8-9 igrača koji su otišli i doveli po meni adekvatne zamjene. Osim Pervana, svi igrači su otišli u niži rang u BiH ili u lige okruženja. Nama nije bio cilj da se odreknemo Pervana, ali nismo finansijski mogli da pariramo Slobodi što se tiče finansija i on je otišao za boljom ponudom. Poznato je da mi imamo najmanji budžet u cijeloj ligi. Sa druge strane, igrači koji su došli većinom su mladi igrači do 23 godine. Bitno je da kažem da je vrijednost ovih 6-7 mladih igrača što su došli u nivou 80% jednog igrača Premijer lige, u smislu njihovih primanja, ali sam siguran da imaju kvalitet da nam pomognu u ostvarenju naših ciljeva. Lično mislim da će igrači koji su došli nama dati više nego igrači koji su otišli. Oni nisu došli u Leotar da se obogate, već da se nametnu ili kao Šipovac da vrate staru formu i dobiju minutažu. Milaković nije bio u sastavu posljednjih mjesec dana u Slogi, Đurić se vratio u Premijer ligu iz nižeg ranga, a Tahrić, Knežević i Prusina su tu da se nametnu i zajedno sa Đuderijom, Glogovcem i Kolakom će biti naši 'bonus' igrači", istakao je strateg trebinjskog premijerligaša.

Pod komandom Marka Maksimovića, ekipa Leotara je na deset utakmica upisala pet pobjeda, dva remija I tri poraza, što je podiglo apetite javnosti u Trebinju. Maksimović, međutim, spušta loptu na zemlju.

"Na pripremama mi nikada rezultat nije bio u prvom planu. Nismo ostvarili pobjedu u pet pripremnih susreta, i to neko doživljava kao neuspjeh. Međutim, ja imam utisak da se u javnosti kreiralo mišljenje da mi idemo 'na Evropu'. Mi kada smo došli, imali smo 7 bodova, sada imamo 21 i sa još četiri ekipe smo ravnopravni kandidati za borbu za opstanak. To je realnost. Ne želim da se ekipi stvara bespotreban pritisak. On moraju samo da dobro rade i dobro treniraju. Mnogo parametara pokazuje da smo se mi podigli, ali se to desilo radom. Istovremeno, klub ulaže u infrastrukturu i ekipu. Rade se reflektori, uskoro počinje i teren sa vještačkom travom. Ja moram to da istaknem, da su igrači juče primili decembarsku i januarsku platu i da prema njima u ovom momentu ne postoji apsolutno nikakav dug.To su sve neke stvari koje pokazuju da se mi podižemo, ali moramo da budemo oprezni i ponizni i prije svega realni. Nas do kraja prvenstva očekuje borba za opstanak. Mi jesmo izgubili od Sutjeske sa 3:0 u posljednjoj provjeri. Oni se bore za titulu u Crnoj Gori, mi za opstanak. Imaju neuporedivo veći budžet, skoro duplo veći igrački kadar. Činjenica je i da mi nismo bili na pravom nivou, da li zbog umora ili nečeg drugog - najmanje je bitno. Mene interesuje rezultat u prvenstvu. Može se desiti da pobijedimo naredne tri utakmice, opet nismo ostali. Možemo i da izgubimo sve tri, opet nismo ispali."

Maksimović navodi da je sa nestrpljenjem očekivao nastavak sezone i početak fudbalskih takmičenja u BiH.

"Siguran sam da je tako i sa svima koji se bave fudbalom i žive od njega. Nama je u početku bio plan da utakmicu u Kupu sa Željezničarom shvatimo kao neku generalnu probu za ono što nas čeka u prvenstvu. Mi ćemo dati sve od sebe jer nas očekuje pun stadion, jak protivnik koji je protiv svakoga favorit na svom terenu i tu ne možemo da kalkulišemo. Doveli su Hodžića, koji je A reprezentativac BiH, Krpića koji je jedan od najboljih napadača u ligi posljednjih godina, Jašarevića koji je iz Krupe otišao u Švedsku, talentovanog Drlju, mladog reprezentativca. Tu si iskusni igrači Štilić i Cocalić, kao i trener Mulalić, koji je vojnik kluba u pravom smislu te riječi i pravi stručnjak i trener. Doveo je ekipu na prag borbe za Evropu. Očekuje nas paklena atmosfera i jedna dobra utakmica da u ovom momentu vidimo gdje smo. Mi ćemo dati sve od sebe da pokušamo proći, ali ponavljam da je nama prvenstvo 'sve'. Kao sportisti vjerujemo da možemo napraviti dobar rezultat u Kupu", zaključio je Maksimović.

Kup BiH – osmina finala

Subota:

Rudar Prijedor– Borac (13.00)

Zvijezda (Gradačac) – Rudar (Kakanj) (14.00)

Željezničar – Leotar (16.00)

Velež – Posušje (18.30)

Nedjelja:

Zrinjski – Laktaši (13.00)

Sloboda (Tuzla) – Sloga Meridian (14.00)

Čelik – Radnik (16.00)

Široki Brijeg – Tuzla siti (18.30)

