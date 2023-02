"PRODUŽENI PENAL", FUDBALSKO PRAVILO ZA KOJE NIKAD NISTE ZNALI: Uveli ga Brazilci, da li je vrijeme da se vrati? (VIDEO)

Žuninjo Pernambukano je u karijeri izveo jedan ovakav udarac i naravno da je dao gol.

Izvor: Profimedia/AFP PHOTO JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Probalo se tokom devedesetih sa raznim eksperimentima kada su fudbalska pravila u pitanju, ali za jedan koji je isproban u Brazilu malo ko zna. Tada je na turniru na kome su igrali klubovi iz Rija i Sao Paula isprobano pravilo koje bi umanjilo broj faulova na mečevima.

Prema njemu bi nakon svakog 15. prekršaja ekipe protivnički tim dobio slobodan udarac sa 16 metara, ali bez prisustva živog zida, što bi u neku ruku bio "produženi" penal. Igrali su Sao Paulo, Fluminenense Botafogo, Palmeiras, Santos, Vasko, Flamengo i Korintijans na tom turniru, a neki golovi su pali i poslije ovakvih situacija.

Razlog za ovakve pokušaje bio je jasan. Tokom devedesetih je u ligama Južne Amerike preovladavala vrlo gruba taktika i u Fudbalskom savezu Brazila su pokušali sve da to umanje. Ipak, ovo pravilo nije izdržalo test vremena i ukinuto je. Pogledajte kako je to izgledalo, i to u izvođenju tadašnjeg igrača Vaska Žuninja Pernambukana:

Ieri Leo#Messiha segnato al Lille il suo 61° gol su punizione diretta e sono rispuntati fuori i confronti con i 77 gol di Juninho Pernambucano. Tra questi 77 gol ce n'è però anche uno molto strano come questo, contro il Santos nel 1997. Che roba è? Una punizione senza barriera?pic.twitter.com/7Ymv6xhX6l — Giuseppe Pastore (@gippu1)February 20, 2023

Na kraju je u finalu turnira viđen dvomeč Santosa i Flamenga, a ekipa crno-bijelih iz Rija je savladala Flamengo 4:3 i došla do trofeja.