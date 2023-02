Zajedno na pripremama, u istom hotelu, a sada u borbi za polufinale Kupa BiH - ĆURGUZ NIJE ZADOVOLJAN: Nismo imali sreće

Šef stručnog štaba dobojske Sloge Meridian Zoran Ćurguz u razgovoru za MONDO istakao je da nije zadovoljan žrijebom četvrtfinala Kupa BIH, gdje će njegova ekipa u dvomeču odmjeriti snage sa braniocem trofeja, Veležom iz Mostara.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Uspješno su fudbaleri Sloge Meridian okončali prvu zvaničnu utakmicu u 2023. godini. U meču osmine finala Kupa BiH nakon penala savladali su Slobodu iz Tuzle, a danas su saznali narednog rivala u najmasovnijem fudbalskom takmičenju u BiH.

Tim Zorana Ćurguza nije imao sreće na žrijebu. Dobojlije su za rivala dobile Velež iz Mostara, branioca trofeja, sa kojim će 1. i 15. marta igrati dvomeč za plasman u polufinale. Nije Ćurguz bio zadovoljan odlukom "loptica u bubnju", jer se nadao da bi "crveno-bijeli" za protivnika mogli dobiti nekoga od preostalih prvoligaša.

"Evidentno je da nismo imali sreće, jer je to jedini premijerligaški par. Velež je ekipa koja je nama dobro poznata iz razloga što smo zajedno bili na pripremama, boravili u istom hotelu i gledali smo neke njihove utakmice. Pritom, igrali smo s njima dva puta u prethodnoj polusezoni. Na osnovu svega što smo vidjeli u tim utakmicama, možemo očekivati jedan pozitivan ishod za nas. Ušli smo u seriju utakmica na dva fronta, prioritet je prvenstvo, ali kup utakmice nećemo posmatrati nijemo, nego ćemo nastojati da pokažemo sav svoj potencijal i pokušamo se plasirati u polufinale", rekao je za MONDO trener Dobojlija, čiji tim je u prvom dijelu sezone slavio 3:0 na domaćem terenu protiv Veleža, a u gostima odigrao 2:2.

STADION "LUKE" Tokom cijele jesenje sezone Dobojlije su igrale van svog stadiona. Zbog rekonstrukcije "Luka", svoje rivale dočekivali su na stadionu "Dr Milan Jelić", gdje će za vikend ugostiti i Slobodu.

"Privode se kraju radovi na 'Lukama'. Radi se na postavljanju stolica na tribini, izradi krova na objektu i nadam se u najskorije vrijeme da ćemo biti u mogućnosti da, vjerovatno poslije reprezentativne pauze, igramo utakmice na našem terenu", istakao je Ćurguz, naglasivši da još nije poznato da li će prvi meč četvrtfinala Kupa BiH protiv Veleža moći da igraju u Doboju ili će i on biti premješten u Modriču.

U prethodnoj rundi Kupa BiH Sloga Meridian je nakon penala eliminisala tuzlansku Slobodu. Regularnih 90 minuta duela u Banovićima okončano je bez pobjednika (1:1), ali su Dobojlije bile uspješnije sa "kreča" i ovjerile plasman među osam najboljih ekipa u ovom takmičenju. Zanimljivo, već u subotu Slogu Meridian i Slobodu očekuje novi susret, ovaj put u m:tel Premijer ligi BiH.

"Protiv Slobode nisu igrala petorica standardnih igrača koji će igrati u subotu. Namjerno sam pokušao da 'sakrijem' određene stvari jer nam je prvenstvo bilo prioritet. S druge strane, oni su igrali kompletni, tako da na temelju igre igrača koji su došli iz drugog plana i ovog potencijala koje imamo i priprema koje smo odradili, očekujem da dobijemo tu utakmicu i ostanemo na pravom kursu, odnosno držimo sve pod kontrolom do kraja prvenstva", kaže Ćurguz.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Ipak, kako je iskusni strateg istakao, za vikend očekuje potpuno drugačiju utakmicu.

"To je potpuno druga utakmica. S naše strane nastupiće pet-šest novih igrača, ne znam šta će biti kod njih, ali Sloboda je željela da se plasira u četvrtfinale Kupa BiH, to je bio njihov cilj i tako su se postavili. Mi smo, s druge strane, željeli da sakrijemo neke stvari i nadam se da smo uspjeli u tome. Sigurno da je psihološki momenat na našoj strani i to treba da pretočimo u kvalitetnu igru. Sigurno će opet biti tvrda utakmica. Izuzetno sam zadovoljan što smo im parirali u prekidima, gdje je Sloboda poprilično kvalitetna, ali u ostalim segmentima igre mislim da smo mi kvalitetniji", smatra trener Sloge Meridian.

Za razliku od Sloge Meridian i Veleža, ostali premijerligaši su na žrijebu imali sreće, barem na papiru, tako da će svi igrati protiv klubova iz nižeg ranga takmičenja. Tuzla siti igraće protiv Rudar Prijedora, Zrinjski će na bijeljinski Radnik, a Željezničar će odmjeriti snage sa Zvijezdom iz Gradačca.

"Da se igra jedna utakmica, prvoligaši bi imali neke šanse. Ovako su minimalne. Igra se 180 minuta, ulog je polufinale i mislim da će rijetko koja ekipa prepuštati šta slučaju, tako da ne očekujem nijedno iznenađenje na ova tri meča", ne daje Ćurguz ni promil šanse prvoligašima Republike Srpske i Federacije BiH.

ČETVRTFINALE KUPA BIH Sloga Meridian - Velež

Tuzla siti - Rudar Prijedor

Radnik - Zrinjski

Željezničar - Zvijezda Gradačac

Što se tiče m:tel Premijer lige BiH, opstanak u bh. eliti je primarni, ali ne i jedini cilj za klub iz Doboja.

"Nama je cilj da opstanemo i da se klub razvija i infrastrukturno i organizaciono, igrački, da postane stabilan premijerligaš. Ako uspijemo na tom putu, možemo reći da smo iza sebe imali uspješnu polusezonu", zaključio je trener Sloge Meridian Zoran Ćurguz razgovor za MONDO.

