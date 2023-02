VIDIM DA JE DOSTA LJUDI NERVOZNO! Gordan Petrić: Svalite krivicu na mene, sve sam to prošao

Trener Partizana o eliminaciji iz Evrope.

Partizan je doživeo bolnu eliminaciju iz Evrope porazom od Šerifa u Humskoj, a poslije meča je potpunu odgovornost za takav epilog preuzeo trener crno-bijelih Gordan Petrić.

"Vidim da je dosta ljudi nervozno, a jedini koji treba da bude nervozan sam ja. Ako treba da se svali krivica na nekoga, onda je moja najveća krivica, to imam da kažem o utakmici", rekao je on na konferenciji za novinare.

Na dodatno pitanje na čiju nervozu misli, šef struke crno-bijelih objasnio je svoje riječi:

"Mislim tu na ljude oko svlačionice, mnogo je tu nervoze. Sve je to u redu i sve to sam prošao u principu. Kažem, ko najviše treba da bude nervozan, to sam ja", ponovio je on.

Poslije pobjede u Kišinjevu 1:0, ali i vođstva u Humskoj u četvrtak (takođe 1:0), Partizan je neshvatljivo potonuo, vidio kako Šerif preokreće i onda je neophodni gol dovoljan za produžetak izgledao kao preteška misija za Petrićevu ekipu. Tako se oprostila od Evrope za ovu sezonu, iako su je mnogi u petak očekivali na žrijebu za osminu finala Konferencijske lige.

Petrić nije htio da govori o pojedinačnim greškama igrača.

"I Saničanin i Fejsa i Belić sigurno su htjeli da reaguju najbolje što su mogli, pogotovo kod drugog gola. Bilo je još minut do kraja, primili smo gol sa dosta igrača iza lopte. Ne mislim na Fejsu kao Fejsu, već generalno na ovom nivou nema praštanja grešaka. Primali smo jeftine golove i to je fudbal. Trebalo bi mi da se zapitamo i za ovo što smo prošli na način na koji smo prošli. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica i niko nije mislio da ćemo daleko dogurati, ali da ne pričamo priču. Nismo prošli, želimo Šerifu svu sreću i okrećemo se utakmici koja slijedi u nedjelju"