"Da ne bude smijem ili ne smijem da kažem" Gordan Petrić: Vidić ili Džajić? Prošao sam kroz to, ovo je moj savjet!

Trener Partizana o izborima u Fudbalskom savezu Srbije i kandidatima Draganu Džajiću i Nemanji Vidiću

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Trener Partizana Gordan Petrić bio je upitan pred meč protiv Šerifa (četvrtak, 18.45) za predstojeće izbore u Fudbalskom savezu Srbije i za to da je izvjesno da će delegati Skupštine FSS birati između Dragana Džajića i Nemanja Vidića. "Da ne bude da nešto ne smijem ili smijem da kažem, odgovoriću", rekao je Partizanov trener.

"I jedan i drugi su zaslužili da budu predsjednici fudbalskog saveza. Prošao sam kroz to i pričam vam svoje iskustvo. Ako vidite da imate dva kandidata iz Zvezde, velika imena - i Nemanja i gospodin Džajić, da ljudi koji su u Zvezdi treba da se podijele na dvije strane. Ja sam to iskustvo imao prije par godina. To je izuzetno teško za ljude koji su dobri i sa Nemanjom i sa gospodinom Džajićem. Nadam se da će to sve proći normalno, a moj savjet, ako uopšte nekog mogu da savjetujem i ako me neko sluša je da se Dragan Džajić i Nemanja Vidić udruže i da zajedno ode Fudbalski savez. To bi trebalo da bude odličan potez. Bez obzira na to što sam Partizanovac, dobar sam i sa jednim i sa drugim, naravno više sa Nemanjom, mislim da bi tu srpski fudbal dobio (kada bi bili zajedno). Pa bismo vidjeli gdje bi nas to odvelo. Da ne bude podjele, da vidite dvojicu iz Zvezde, pa da se neko dijeli... Nije to za mene".

Ranije u toku dana, poruku javnosti poslao je Nemanja Matić, srpski as koji je otvoreno stao na stranu Nemanje Vidića i kritikovao Crvenu zvezdu da vrši pritisak na Dragana Džajića da se kandiduje. Izbori u FSS biće održani u martu.

(MONDO)