OVO ŠTO SE DESILO VLAHOVIĆU NIKAD NISTE VIDJELI: Ispada kao da ga njegovi saigrači sabotiraju u Juventusu! (VIDEO)

Krajnje nevjerovatna situacija na meču Juventusa gdje je Aleks Sandro uklizao Dušanu Vlahoviću ispred protivničkog gola.

Izvor: Arena sport

Srpski fudbaler Dušan Vlahović nije uspio da se upiše u strijelce u revanš utakmici šesnaestine finala Lige Evrope protiv Nanta (3:0), ali je najvažnije da je njegova ekipa prošla dalje. Vlahović je ovoga puta meč počeo sa klupe, a kada je ušao u igru bio je i te kako željan gola, međutim još jednom se njegovi saigrači nisu potrudili da ga "posluže", čak je ispalo i da su ga neki sabotirali u pokušajima da postigne gol.

Najnevjerovatnija situacija dogodila se u 78. minutu kada je Dušanu Vlahoviću gol "oduzeo" njegov saigrač Aleks Sandro koji je odlučio da ukliza na njega (!?) na pet metara od protivničkog gola.

Bila je to duga akcija Juventusa u kojoj je Aleks Sandro šutirao u Albana Lafona, lopta se potom odbila do Anhela di Marije koji je pokušao glavom, a izbijenu loptu je Dušan Vlahović trebalo da zakuca u mrežu. Tada se pravo niotkuda pojavio Brazilac i uklizao na Vlahovića kao da je pred golom Juventusa, zbog čega je srpski napadač bio u nevjerici, pošto da se Aleks Sandro nije ispriječio - to bi bio siguran gol.

Srećom, gol-tehnologija je ustanovila da je šut Di Marije prešao zamišljenu liniju, tako da je Juventus ipak došao do pogotka iz ove akcije. Het-trik Argentinca odveo je "staru damu" u osminu finala Lige Evrope.

Podsjetimo, srpski napadač je ove sezone postigao deset golova za Juventus u svim takmičenjima.