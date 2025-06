"Tražimo 20.000.000 evra i ne žurimo nigdje": Zvezdan Terzić ne da popust za Andriju Maksimovića

Talentovani fudbaler Crvene zvezde Andrija Maksimović ne može da ode iz kluba za manje od 20.000.000 evra, kaže Zvezdan Terzić, generalni direktor crveno-bijelih.

Crvena zvezda je počela pripreme za novu sezonu, a među igračima koji su se odazvali pozivu Vladana Milojevića nije bilo najtalentovanijeg igrača crveno-bijelih. Kao reprezentativac, mladi Andrija Maksimović dobio je nekoliko dodatnih dana odmora između dve sezone.

Zna se da Crvena zvezda želi da sačuva kostur tima barem do kraja kvalifikacija, odnosno do plasmana u Ligu šampiona koji je imperativ za ovo ljeto, ali to možda i neće biti slučaj. Andrija Maksimović je najbliži izlaznim vratima i ukoliko neko ode prije nego što Zvezda završi ceo posao u kvalifikacijama, to će biti upravo on. Takođe, Maksimović je igrač koji bi najviše mogao da napuni klupsku kasu - jasno govori tržište, ali i Zvezdan Terzić.

Koliko košta Andrija Maksimović?

Koliko košta Andrija Maksimović?

"Prioritet svih prioriteta je plasman u Ligu šampiona. To je cilj Crvene zvezde i ne postoji ponuda koja može da zadovolji rukovodstvo da pustimo bilo koga dok se ne završe kvalifikacije. Niko ne može da ide. Eventualno neko od mlađih igrača, ako se pojavi ponuda za Andriju Maksimovića. Imamo dosta interesovanja, ponuda, tražimo 20 miliona za njegov transfer i ne žurimo nigdje. Za sada ostaju svi, do kraja kvalifikacija niko ne može da ide", rekao je generalni direktor Crvene zvezde.

Specijalizovani sajt "Transfermarkt" trenutno procjenjuje Andriju Maksimovića na 15.000.000 evra, ali u Zvezdi smatraju da bi mogli da dobiju i pet miliona više. Zanimljivo, kada se prvi put pojavio na sajtu koji prati vrijednosti - u septembru 2023. godine - Maksimović je procijenjen na 500.000 evra. Cijena mu je rasla u decembru iste godine na 700.000 hiljada, a zatim u junu 2024. na milion evra. Na narednoj procjeni, u decembru 2024. godine, vrednost Andrije Maksimovića iznosila je 10.000.000 evra.

Tada je Andrija Maksimović postao najvrijedniji fudbaler Crvene zvezde, ali i čitave Superlige Srbije. Kada je riječ o srpskim fudbalerima Maksimović je deseti na tabeli vrijednosti, 12. je na listi igrača rođenih 2007. godine, a na 73. mjestu je kada se priča o svim ofanzivnim veznim fudbalerima. Za kraj, kada se računaju svi fudbaleri koje Transfermarkt ima u bazi, Andrija je na 712. mjestu po vrijednosti.

Ko bi mogao da kupi Andriju Maksimovića?

O prodaji Andrije Maksimovića priča se najmanje pola godine, a zainteresovani klubovi stoje u redu kako bi pregovarali sa Crvenom zvezdom. Generalni direktor Zvezdan Terzić ne krije da su vođeni razgovori, ali nije otkrivao sa kojim se timovima pregovaralo oko odlaska jednog od najtalentovanijih igrača u ovom dijelu svijeta.

Od ranije se zna da je za Maksimovića zainteresovan Lajpcig, ali Nemci nisu bili dovoljno konkretni. Navodno, spremni su da plate 13 miliona evra uz još dva kroz bonuse ukoliko se srpski fudbaler snađe u novom klubu, što je daleko ispod Zvezdinih očekivanja u ovom trenutku.



Na poslovnom ručku u Parizu o budućnosti Andrije Maksimovića Zvezdan Terzić pregovarao je i sa Pari Sen Žermenom, novi šampionom Evrope.

"Jesmo razgovarali sa predstavnicima PSŽ-a, ali to su samo razgovori kakve smo vodili i sa drugim klubovima, prije svega iz Engleske, Nemačke i Italije. Ne žurimo nigdje sa Andrijinom prodajom, Crvena zvezda je finansijski stabilna, a i njemu je lijepo u Zvezdi. Iz dana u dan osjeća se sigurnije i razvija se na pravi način", rekao je Terzić.

Engleski mediji su još u decembru pisali da će se Andrija Maksimović tokom januara preseliti na Enfild i pojačati Liverpul, ali se to nije dogodilo. Pitanje je da li je Liverpul u potpunosti odustao od dovođenja srpskog fudbalera ili samo nisu uspjeli da pronađu zajednički jezik sa Zvezdom, kojoj su željeli da ustupe Maksimovića nakon što sa njim potpišu ugovor.

Interesovanje iz najjače lige na svijetu potvrdio je i menadžer mladog fudbalera.

"Nije tajna, Liverpul, Aston Vila, Lajpcig, Atletiko Madrid su među njima. Klubovi iz top liga su pokazali interesovanje, a tu dolazimo do cijene. Ako je 20.000.000, onda kažu sačekaćemo do juna jer ionako ne može da ide, pa hajde da ga ispratimo do juna... Da je 10.000.000 i da može odmah da ide, već bi bio prodat", poručio je Zoran Stojadinović, agent Andrije Maksimovića koji je takođe i bivši sportski direktor Crvene zvezde.

Po riječima Zorana Stojadinovića, Maksimović može da se poredi sa Baturinom, najskupljim igračem Dinama iz Zagreba.

"Gledao sam Arsenal - Dinamo Zagreb da bih uporedio Baturinu, o kojem se priča da vrijedi 25-30 miliona, sa Maksimovićem. I mogu da kažem da Terzić sa pravom traži 20.000.000, ako Dinamo traži 30.000.000 za Baturinu koji ima 22 godine. Nisam vidio da je Baturina u nekom segmentu igre jači od Maksimovića", dodao je agent.

Najtalentovaniji igrač Crvene zvezde debitovao je u sezoni 2023/24 na dva meča Kupa Srbije i tada nije imao zapaežnu ulogu u ekipi. Zapravo, ni na početku 2024/25 Andrija Maksimović nije imao "zacementirano" mjesto u timu - igrao je za Grafičar i za omladince Crvene zvezde u Ligi šampiona, prije nego što se ustalio kod Vladana Milojevića.

Andrija Maksimović je do sada odigrao 41 meč za seniorski tim Crvene zvezde, postigao je šest golova i asistirao saigračima osam puta. U prethodnoj sezoni nastupio je na sedam mečeva grupne faze Lige šampiona, a možda i najbolje partije pružao je na prvenstvenim mečevima protiv Partizana. Tri "vječita" derbija obilježio je golom sa bijele tačke za pobjedu crveno-bijelih, ali i sa dvije asistencije na prva dva nastupa.

