5 KANDIDATA ZA TRENERA PARTIZANA: Legende kluba, kultni kapiten i stručnjak koji je vodio engleskog velikana!

Gordan Petrić će uskoro odstupiti sa mjesta trenera Partizana, ali ko će ga zamijeniti? Ovo je pet trenera koje je on predložio!

Trener Partizana Gordan Petrić je na konfereciji za medije pred meč sa Radničkim iz Kragujevca potvrdio ono o čemu se polemisalo, a to je da je dao ostavku. Naveo je da zbog zdravstvenih problema ne želi da nastavi, a govorio je i o svojim eventualnim nasljedinicima. Pomenuo je nekoliko svojih potencijalnih prijedloga za nasljednika na klupi Partizana, a neki od njih su već u klubu i odmah bi mogli da preuzmu odgovornost.

"I da predložim, da li neko mene sluša ozbiljno? Sigurno da mogu da saslušaju neke moje prijedloge. Toliko ima kod nas trenera. U našem klubu su dva trenera, tu su Duljaj i Albert, imate trenere kao što su Lazetić i Sale Ilić koji su ponikli u Partizanu, Darko Milanič je isto dečko koji je bio u Partizanovoj priči...", rekao je Petrić. Ali kakva je situacija sa njima?

IGOR DULJAJ – Šahtjor, Savo i akademija!

Nekadašnji kultni defanzivni vezista Partizana je već tu. Poslije završetka fudbalske karijere ostao je u Šahtjoru gdje je u ljeto 2016. godine bio priključen stručnom štabu Paula Fonseke. Vratio se među crno-bijele 2019. u decembru kada je stigao na poziv Save Miloševića. Na početku ove sezone je prekomdandovan i preuzeo je Teleoptik, koji vodi kao trener i to mu je prvi samostalni posao. Sa "optičarima" nastupa u Srpskoj ligi Beograd i za sada radi sa mladim talentima crno-bijelih. Da li je u ovom trenutku spreman da preuzme Partizan, veliko je pitanje. Osim rada u Partizanu i Šahtjoru treba napomenuti da je sa braćom Joakimom i Nenadom otvorio "Fudbalsku akademiju Duljaj" u rodnoj Topoli u srcu Šumadije.

ALBERT NAĐ – Prošao sve u Partizanu, samo još da bude trener!

Još jedna bivši reprezentativac i nekadašnji defanzivni vezista crno-bijelih. U dva navrata je nosio dres kluba iz Humske, odigrao je preko 200 prvenstvenih mečeva za ovaj klub i osvojio pet titula i jedan kup sa Partizanom kao igrač. Nakon završetka karijere bio je sportski koordinator u Partizanu, a od 2010. do 2014. godine obavljao je funkciju sportskog direktora "parnog valjka", prvo nezvanično, a onda i zvanično od maja 2013. do maja 2014. godine. Nakon toga je napravio pauzu, pa je od 2017. do 2019. bio sportski direktor i trener srpskoligaša Rakovice, a u avgustu 2019. godine je takođe na poziv Save Miloševića uslijedio povratak u Humsku. Tri mjeseca je bio pomoćnik Miloševiću prije nego što je zamijenio Žarka Lazetića na mjestu trenera Teleoptika. Tu je bio sve do početka ove sezone, kada je sjeo na klupu pored Gordana Petrića, a Teleoptik je preuzeo Igor Duljalj. Još uvijek čeka svoj prvi ozbiljniji trenerski posao, a možda je baš ovo šansa.

ŽARKO LAZETIĆ – Dokazan, spreman, ali...

Manje igračko, ali svakako veće trenersko ime od prethodne dvojice. Nastupao je za crno-bijele kao igrač, a u ljeto 2014. je počeo trenersku karijeru u Sremu iz Jakova, u Srpskoj ligi Beograd. Nakon toga je bio asistent Ivanu Tomiću u Teleoptiku, a zatim je Tomiću bio asistent i kada je nekadašnji centralni vezista vodio Partizan u sezoni 2015/16. Radio je sa omladinskim timovima u školi crno-bijelih, a u junu 2018. se priključio stručnom štabu Miroslava Đukića u Humskoj. Već je sjedio na klupi Partizana i to u martu 2019. godine kada je bio privremeno rješenje na nekoliko utakmica. U junu 2020. je preuzeo Metalac iz Gornjeg Milanovca i nakon odličnih rezultata tu preuzeo je TSC iz Bačke Topole sa kojim je trenutno u vrhu Superlige. Pokazao je da je spreman da strpljivo gradi karijeru, bira svoje prilike i pitanje je da li je spreman da sada dođe u Partizan. A pitanje je i da li TSC ima ikakvu namjeru da ga pusti!

SAŠA ILIĆ – Juri titulu u komšiluku!

Legendarni kapiten crno-bijelih je skoro pa 20 godina proveo u dresu Partizana, osvojio je 18 trofeja i jedna je od najvećih legendi ovog kluba. Završio je karijeru 2019. godine i odmah se posvetio trenerskom poslu. Vodio je prvo U16 tim Srbije od 2019. do 2021. godine, potom je preuzeo U18 reprezentaciju, a onda je sjeo na klupu Čukaričog. Upravo poslije jedog meča sa Partizanom dao je otkaz na Brdu, ali nije dugo bio bez posla. Sada je šef struke CSKA iz Sofije, sa kojim je trenutno prvi na tabeli sa 50 bodova, bodom više od drugoplasiranog Ludogoreca. Da li bi bio spreman da se odrekne borbe za titulu u Bugarskoj zbog povratka u Partizan? Ne djeluje to kao realan scenario.

DARKO MILANIČ – Titule, iskustvo u Austriji i Engleskoj i ogromna ljubav!

Sjećaju ga se malo stariji ljubitelji fudbala kao beskompromisnog defanzivca koji je u dresu Partizana zaslužio poziv u reprezentaciju SFR Jugoslavije. Igrao je od 1986. do 1993. godine za crno-bijele, a trener je već 20 godina. Počeo je u manjim slovenačkim klubovima, pa je vodio Maribor do niza titula od 2008. do 2013. godine, što mu je donijelo angažman u Šturmu iz Graca. Zatim je kratko vodio i engleskog velikana Lids, da bi nakon toga napravio dvogodišnju pauzu. Vratio se u Maribor, tu bio još četiri godine, a od tada je vodio Slovan, Pafos i Anortozis. Slobodan je od oktobra, a mnogi njegovi bivši saigrači su svjedočili da je njegova ljubav prema Partizanu ogromna. Ima i ogromno iskustvo, pa djeluje kao odlično rješenje.