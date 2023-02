Petrić je rekao "KRAJ", ali on zapravo još nije došao: Stiže derbi, a to je sada najmanja Partizanova briga!

Gordan Petrić vodiće crno-bijele i u utakmicama poslije gostovanja Crvenoj zvezdi. A one bi mogle da budu teže od derbija za Partizan.

Izvor: MN PRESS

Gordan Petrić podnio je ostavku posije poraza Partizana od Šerifa i eliminacije iz Evrope, pritom poručivši ekipi da će je voditi do martovske pauze zbog utakmica reprezentacije. S obzirom na to da će crno-bijeli do 18. marta odigrati još pet mečeva, za očekivati je da aktuelni šef stručnog štaba ostane i za utakmice protiv Radničkog 1923 u nedjelju, zatim protiv Crvene zvezde u petak, a potom i za duele protiv Kolubare, Mladosti iz Lučana i Radnika iz Surdulice.

Nakon toga, počeće pauza zbog utakmica reprezentacija u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a trenutna pretpostavka je da će crno-bijeli u tim danima početi sa novim trenerom, ako ga rukovodstvo u međuvremenu pronađe. Ponavljamo, sve ovo je još nezvanično, jer se klub nije oglasio o Petriću, niti je demantovao ili potvrdio to da je podnio ostavku. Iz Humske je poručeno samo to da je za ponedjeljak zakazana sjednica Upravnog odbora Partizana, na kojoj će biti "analizirani rezultati i odgovornosti".

Kako trenutno stoje stvari, Partizan će imati istog trenera u narednih mjesec dana, a to podrazumijeva i da će Petrić voditi ekipu u 169. "vječitom derbiju". I kao što je već jasno poručio - ne planira da skine gaće, kako god izgledala tabela, a trenutna bodovna razlika među najboljim srpskim timovima je 11 bodova u korist crveno-bijelih. Ipak, iz trenutnog ugla za crno-bijele bi veći problem moglo da predstavlja ono što dolazi poslije derbija, jer će Petrić morati da održi ekipu podjednako motivisanu i bez derbija na vidiku, bez Evrope, bez učešća u Kupu Srbije i kraj trenera koji odlazi. A sve to neće biti jednostavno, iako je i kapiten Slobodan Urošević sa licem u rukama podsjetio saigrače u četvrtak čiji dres nose.

Partizan je usred komplikovanog perioda, što govore i bolni padovi ekipe, ostavka trenera i protest navijača u Humskoj na dan najvažnije utakmice u polusezoni, a bolna eliminacija iz Evrope očigledno je samo ubrzala podvlačenje crte u klubu. Ipak iako je svima koji nose i vole crno-bijelo trenutno teško, Superliga nije gotova i neće biti ni poslije derbija, a ni mjesecima poslije njega. A, ulog u njoj je veliki i to će ostati za crno-bijele i ako razlika među "vječitima" ostane nesmanjena ili se uveća poslije derbija. I prvo i drugo mjesto u Superligi nikad nisu zajedno nosili Ligu šampiona i to je veliki razlog zašto u Humskoj ne smiju da razmišljaju samo o planiranju nove takmičarske godine i novom "startu" na ljeto, jer bi opuštanje dovelo do novih bolnih poraza (a ovog mjeseca ih je već bilo dva u Humskoj), dok TSC i Čukarički nisu predaleko od crno-bijelih - prvi je na "minus 4", a drugi na "minus 5" i sigurno neće propustiti šansu da napadnu "ranjenog lava", ko god bio na njegovoj klupi.

Zato je predstojeći "vječiti derbi" sam po sebi veliki kao i uvijek, ali u ovom trenutku nije i ne može da bude u vrhu spiska prioriteta na sastancima u Humskoj. Problemi nastali ispadanjem u Evropi zahtijevaju mnogo širi pristup, hladniju glavu i ne ostavljaju prostor za greške.

