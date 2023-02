Vučelić o stanju u Partizanu - "Teško sam podnio..." Predsjednik ponosan na rezultate, pomenuo navijače i finansije!

Prvi čovjek Partizana govorio o rezultatima, finansijama, sjednici Upravnog odbora, navijačima...

Izvor: MN PRESS

Teška vremena u Humskoj, Partizan se trenutno muči na nekoliko frontova... Navijači su još prije meča protiv Šerifa pokazali nezadovoljstvo, moldavski predstavnik šokirao je Partizan u revanš meču Konferencijske lige, a na sve to nadovezala se i ostavka Gordana Petrića, koji ipak ostaje u klubu još neko vrijeme. Moralo je da se reaguje - zakazana je sjednica Upravnog odbora, a oglasio se i predsjednik Milorad Vučelić.

Dugogodišnji prvi čovjek crno-bijelih komentarisao je aktuelna dešavanja u klubu, uz poseban osvrt na postignute rezultate o kojima će se se raspravljati i u ponedjeljak, na najznačajnijem tijelu u upravljačkoj strukturi kluba.

"Teško sam podnio eliminaciju, naravno. Baš kao što sam lijepo podnio pobjede nad Kelnom... Za ponedjeljak sam zakazao Upravni odbor fudbalskog kluba sa temom izvještaj o radu i odgovornosti za rezultate, pa... onda dalje kroz legalne institucije kluba i nikako drukčije. Ali, baš nikako. Budite sigurni da smo svjesni svojih odgovornosti i da ću da se suočim s njima. Vrlo uvažavam stav navijača i da sam sa parolama njihovog zadovoljstva suočen bio i onda kad smo osvajali trofeje poput šampionskih titula, duple krune i kupova Srbije, prezimljavanja u Evropi, pobeda nad Kelnom...", počeo je Milorad Vučelić razgovor za "Sportski žurnal".

Predsjednik Partizana ističe da je finansijska situacija u klubu dobra, da su licence za Evropu uredno dobijane na vrijeme, a da će praksa sa platama isplaćenim na vrijeme biti nastavljena i u narednom periodu. Sa druge strane, ponosan je i na broj bodova koje su crno-bijeli donijeli srpskom fudbalu učešćem u Konferencijskoj ligi ove sezone.

"Što se finansijske situacije u klubu tiče, nju odlikuje najredovnija isplata plata fudbalerima i svim zaposlenim u klubu i stručnom štabu, što sam oduvijek smatrao prevashodnim zadatkom uprave. Licence za evropska takmičenja uvijek smo redovno i regularno dobijali uz svesrdnu pomoć države, posebno predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Potpune istine radi to kažem i uz iskrenu zahvalnost, ma koliko to i kako smetalo bilo kome. I naredna primanja zaposlenima, kao i igračima, biće u roku namirena. Posebno smo odgovorni što smo ove sezone donijeli najviše međunarodnih bodova srpskom fudbalu... Mogli smo i morali mnogo više. To, takođe, zaslužuje i kritiku i odgovornost", zaključio je prvi čovjek Partizana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!