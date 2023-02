RECEPT ZA LEVANDOVSKOG? DA NE DIRA LOPTU! Srbin zaustavio Barselonu: Kad 'dogori' moraš da se čupaš protiv najvećih!

"Vjerovali smo u čudo, da možemo da ih dobijemo. Mnogo nam znači to kad jedna Barselona ne može da ti da gol", rekao je štoper Almerije, Srđan Babić.

Proteklog vikenda vidjeli smo nekoliko iznanađenja u "ligama petice", a jedno od najvećih priredila je Almerija koja je savladala Barselonu na svom terenu golom Traorea.

Novajlija u španskoj La Ligi, koji se bori za opstanak, prekinuo je niz od sedam pobjeda Katalonaca i pobjedom nad liderom na tabeli ujedno prekinuo svoju crnu seriju od tri vezana poraza.

Pobjedi crveno-bijelih veliki doprinos dao je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Srđan Babić koji ističe da njegova ekipa nije imala izbora nego da ide na pobjedu protiv Barselone.

"Imali smo par utakmica u kojima nismo baš blistali, pa kad 'dogori' do kraja moraš da se čupaš i protiv najboljih. Uvijek kad se pobijedi lider to je iznenađenje, pobjede nad Barselonom ili Realom se ne dešavaju svaki dan, rijetko ko može da ih dobije. Bila je teška utakmica, ali vjerovali smo od prvog trenutka da možemo do tog čuda, da možemo da pobijedimo i uspjeli smo", kaže Banjalučanin u redovima Almerije za MONDO.

Barselona je na ovom meču imala priliku da trijumfom poveća prednost nad Real Madridom koji je odigrao 1:1 sa Atletiko Madridom na Santjago Bernabeuu.

"Nismo mnogo ni razmišljali o njima, imali smo dosta vremena da se spremamo od utakmice sa Đironom. Bila je duga sedmica poslije onog poraza, imali smo devet dana i dosta rada je iza nas u tih 9 dana. Stvarno smo spremili svaki detalj utakmice i to se isplatilo. Nismo gledali ni Real ni Barselonu, ni to ko koliko bježi, gledali smo samo nas i znali smo da moramo da osvajamo bodove, a sad da li su to najveći lili nisu... Cijele sezone igramo kod kuće odlično, ali nam fale bodovi na strani i to je ono što nas trenutno dosta koči“, istakao je Babić i dodao da je Almerija uspjela da iznenadi favorita.

"Juče smo izašli drugačije 4-4-2, prvi put ove sezone. Dosad smo igrali u drugačijim formacijama, promijenili smo to u 4-4-2 i malo smo izennadili Barselonu, nisu se nadali da ćemo da izađemo sa dva napadača. Stvarno smo dobro pripremili utakmicu i svako je maksimalno odradio svoj dio posla. Bez pomoći svih 11 igrača ne može se dobiti Barselona".

"Na Gudeljove golove sam već navikao" Nemanja Gudelj i njegova Sevilja proteklog vikenda nisu bili toliko uspješni pošto su poraženi na svom terenu od Osasune 3:2. Ipak srpski reprezentativac uspio je da postigne prelijep pogodak za Sevilju, što prema Babićevim riječima, više i nije neko iznenađenje. "Navikao sam na golove Gudelja, ništa me ovo nije iznenadilo. Imao je tri četiri ovakva gola ove sezone, stvarno je fantastičan gol dao", rprokomentarisao je Babić.

Almerija je povela sredinom prvog poluvremena, a onda uspjela da tu prednost sačuva do kraja utakmice i postane prva ekipa u La Ligi kojoj Barselona ove sezone nije zabila gol. Pritisak Barselone pogotovo u finišu meča bio je ogroman, ali je Almerija odolijevala, a Babić i njegovi saigrači emotivno su doživljavali svaki odbranjeni napad, svaku osvojenu loptu.

"Dosta nam je to značilo, znali smo da moramo da defanzivno mnogo stvari da popravimo poslije Đirone i znali smo šta će nas očekivati u ovoj utakmici. Nismo mnogo utakmica ove sezone završili bez primljenog gola, ali evo na najbolji mogući način smo završili utakmicu sa Barselonom. Mislim da je Barselona svima ove sezone dala gol, ne postoji ekipa kojoj nije zabila. Mnogo znači to da jedna Barselona ne može da ti da gol. Znali smo da će imati posjed i tih 70 odsto nije sporno, to ne može da se promijeni, ne možeš to da im oduzmeš. Ali dosta su nam značili ti naši blokovi izbačene lopte, bilo je preko 40 šuteva sa strane. Zadnjih 20 minuta je bilo baš teško, sa osam igrača su na kraju napadali, ubacili su Arauha, Garsiju... Arauho je bio drugi špic sa Levandovskim, još jedan igrač od metar i devedeset, nije bilo nimalo lako ali smo na kraju uspjeli i zaslužili smo da uzmemo tri boda“.

Babić igra svoju prvu sezonu u španskoj La Ligi, a nakon duela sa Karimom Benzemom, osjetio je i kako je igrati protiv Roberta Levandovskog.

"O Levi ne treba trošiti riječi. Prvi je strijelac lige, bježi Benzemi, 4-5 golova čini mi se, jedan od najboljih napadača svijeta bez sumnje. Ako mu se da i malo slobodnog prostora on će to iskoristiti, ali juče smo ga baš dobro odsjekli. Nije imao nijednu upotrebljivu loptu, to je neki recept za Levandovskog – da ne dira uopšte loptu tokom utakmice (smijeh)", rekao je Babić.

Svjestan je reprezentativac Srbije da njegovu ekipu tek čeka mnogo posla u nastavku sezone.

"Ove sezone čini se 40 bodova će biti malo za opstanak. Imamo 15 kola do kraja, imamo 25 bodova, prošle sezone se sa 37 bodova opstajalo u ligi, ove sezone nema šanse da bude tako. Dosta je i ujednačena liga, evo i Valensija je u zoni ispadanja. To sve govori. Sevilja dijeli s nama 14-15. mjesto, svako svakog može da pobijedi. Sa dvije pobjede kad vežeš blizu si toga da se boriš za Evropu. Do kraja sezone svašta može da se desi, od ispadanja do Evrope možeš u dva kola doći. Svi su se probudili u ovom sijelu sezonu, jedan loš rezultat te baca dole, a dobar te diže na sredinu tabele“, rekao je Babić i dodao da ovaj trijumf nad Barselonom mora da se 'zaboravi'.

"Imamo sada dobar raspored, ali mora da zaboravimo sve, nema euforije, pa dva boda smo od ispadanja. Naravno nije isto kad pobijediš Barselonu i bilo koju drugu ekipu, ali opet su to 'samo' tri boda, nije više. Moramo da pokušamo da pobijedimo Viljareal i Sevilju, iako su veće ekipe od nas, ali samo tako možeš da ostaneš u ligi. Jednostavno ,moramo da izađemo bez straha, kao protiv Barselon“, zaključio je defanzivac Almerije.