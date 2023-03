INTERVJU: Zvezda će pobijediti derbi, Partizanu može da bude i gore! Kosan za MONDO - "Ma, odlučeno još prije početka!"

Iskusni fudbalski stručnjak Milorad Kosanović analizirao je za MONDO predstojeći vječiti derbi, okraj Zvezde i Partizana koji se igra u petak od 19 časova.

Izvor: MONDO/MN Press

Nakon mnogo peripetija odlučeno je - 169. "vječiti" derbi Crvene zvezde i Partizana biće odigran 3. marta od 19.00, iako na početku rasprave petak uopšte nije bio opcija za termin meča. Tako smo dobili dodatno vrijeme u kojem nestrpljivo čekamo utakmicu za koju iskusni trener Milorad Kosanović tvrdi da ne može da utiče na situaciju u prvenstvu!

Upitali smo nekadašnjeg trenera Crvene zvezde za očekivanja pred meč 24. kola Superlige, u kojem će dva najveća srpska kluba po drugi put u prvenstvu - koje je već riješeno, kaže Kosan - odmeriti snage. Zvezda ima veliku prednost na tabeli, situacija u klubu mnogo je "mirnija", a i meč će se igrati na njenom terenu...

"Pričam ja već pola godine o tome, pa su mi i očekivanja takva. Zna se ko će biti prvi, vidi se razlika dva kluba i dva tima. Mislim da je u ovom momentu sve na strani Crvene zvezde. Partizan ima dosta problema, tako da im neće biti lako. Sa druge strane, Partizan uvijek igra teže kad igra na Marakani, njima taj stadion ne prija baš mnogo. Pogledajte rezultate, koliko puta je u posljednjih 30 godina uspeo... Tako da mislim da je sve na Zvezdinoj strani", počeo je razgovor za MONDO Milorad Kosanović.

Heroja u pravom smislu te riječi neće biti, tvrdi Kosanović, koji pored individualnog kvaliteta - Zvezdi daje prednost i zbog sistema u kojem igra. "Pa šampion je odlučen prije nego što je počelo prvenstvo, tada je to završeno. Rekao sam nekoliko puta, prije skoro godinu dana, da Zvezda ne može da izgubi 10 bodova. Zvezda ne gubi utakmice. Ne treba o tome razmišljati. Ovaj derbi neće rezultatski uticati na plasman u prvenstvu, ali mislim da će i pored toga Zvezda tu utakmicu dobiti! Neće Zvezda imati heroja na meču, oni imaju svoj način igre i ako Kanga i Katai budu igrali kako znaju, pa onda tu Ivanić, Pešić i Rodić... To je do pola završeno, očekujem da će tako biti."

Šta bi mogla da bude prednost Partizana? Tokom prethodne sedmice Gordan Petrić je neočekivao napustio klupu nekoliko dana ranije nego što je najavio, a na klupu je sjeo nekadašnji defanzivni vezni Igor Duljaj. Mnogo pažnje biće usmjereno upravo ka novom treneru koji već na početku trenerske karijere u Humskoj ima najteži posao u domaćem fudbalu.

"Ma... Smjena trenera nekad da impuls, ali nekad ne da. To se više priča da je tako. Ne mora tako da bude, može da bude i gore! Imaće vjerovatno impuls, da probaju ponovo da krenu ispočetka. Derbi je derbi, motivi su tu uvijek isti i podjednaki, ne računam ja tu pretjerano na to. Nego gledam na razliku u kvalitetu, pojedinačnu razliku igrača Zvezde i Partizana i na ukupan ambijent u kojem igraju i rade. E sad, Zvezda ima veliku prednost, ali to neće za derbi mnogo opustiti igrače. Svi vole da igraju derbi, i jedni i drugi vole da ga dobiju. Sa te strane će biti dobro, kao što je i uvijek. Ja bih volio da se na terenu ponašaju sportski, onako kako se vrhunski sportisti ponašaju. Nek dobro odigraju utakmicu, bez plakanja, guranja, udaranja i tako nekih gluposti", dodao je Kosanović.

Iskusni Kosan smatra da neiskustvo nije otežavajuća okolnost za nekadašnjeg fudbalera Partizana i Šahtjora, koji već sada zna više od nekih trenera sa dugogodišnjim iskustvom, ali... Smatra i da treneri neće odlučiti 169. vječiti derbi.

"Ne može da uradi ništa za kratko vrijeme! Može možda malo psihološki da utiče sa nekom pametnom i dobrom pričom. Probaće da im ispriča kako bi on volio da igraju, da ne prave gluposti kakve su pravili u prethodnim utakmicama. On može da kaže, a da li će biti usvojeno... To ne može samo da se kaže, to su stvari na kojima se radi. Za tri dana ne može da se uradi. Nema Duljaj mnogo iskustva, ali zna sigurno neke stvari. Ima ko radi godinama, pa ne zna neke stvari. Mnogo je ozbiljan fudbal danas, treba biti oprezan kad procjenjujemo takve stvari. Vidjećemo šta će uraditi. Derbi će sam po sebi da ponese igrače oba tima, a ne računam ja tu mnogo na trenere. Ono što je Zvezda usvojila u prethodnih godinu ili dve dana sa ovim timom i užasne oscilacije koje Partizan ponavlja kroz cijelo prvenstvo - od utakmice do utakmice - mogli bi da presude. Ne mogu da naprave kontinuitet, očigledno su nešto pogrešno radili."

I za kraj, kakva su očekivanja Milorada Kosanovića od derbija koji ćemo gledati u petak uveče?

"Volio bih da igrači Partizana budu dobri u petak, da pruže otpor, da nateraju Zvezdu da da sve od sebe. Da gledamo dobar fudbal, eto to bih volio", zaključio je Milorad Kosanović.