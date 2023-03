Zabrana za Barselonu - nema transfera na ljeto! Oglasio se najvažniji čovjek, ali postoji i jedna začkoljica!

Barselona ima zabranu transfera za ljetni prelazni rok, osim ako ne ispuni jedan uslov...

Barselona ima zabranu transfera i na ljeto neće moći da dovede pojačanja! To je izjavio prvi čovjek Primere Havijer Tebas. Potvrdio je da će klub morati da pronađe druge izvore prihoda i da su se do sada izvlačili, što neće biti slučaj u budućnosti. Doduše, strani mediji da postoji i jedno drugo rješenje, a to je profit od preko 180 miliona evra...