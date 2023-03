SUTRA MOGU DA PRESTANEM DA SE BAVIM OVIM POSLOM! Evo zašto je trener Zvezde prvi put slavio sa navijačima (FOTO)

Trener crveno-bijelih Miloš Milojević je obrazložio svoje slavlje poslije 169. "vječitog" derbija.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević je uoči meča sa Partizanom poručio da mu se čini da samo "on može da bude gubitnik derbija" zbog pritiska javnosti na 13, sada 16 bodova razlike. Djeluje da je Milojević imao ogromnu želju da se dokaže i dobije svoj prvi derbi na klupi Crvene zvezde, pa je prije emotivne konferencije za novinare odlučio da tri boda proslavi ispod sjeverne tribine sa igračima i navijačima.

To je potez na koji nismo navikli od trenera Miloša Milojevića, do sada je bio vrlo uzdržan i po pitanju emocija, ali čini se da mu se sve skupilo nakon očigledno velikog pritiska koji je osjećao u prethodnom periodu.

"Ja sam to instiktivno to uradio. Do sada nisam bio tamo, sada mi je bilo drago... Zbog važnosti utakmice, ovo nije najveća treneska pobeda, ali emotivno, navijački - jeste. Što se mene tiče, mogu sutra da se bavim ovim poslom. Ja sam kao dječak imao želju da igram u Zvezdi i nisam bio kvaltietan, pa sam zato imao želju da kao trener dobijem derbi. Hvala svima koji su pomogli, idemo dalje, ali emotivno je bila najveća pobjeda", zaključio je Miloš Milojević na konferenciji za medije na kojoj je dugo odgovarao na pitanje novinara.