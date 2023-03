Zvezdu poslije Partizana čeka novi derbi - Milojević još analizira prethodni: "Volio bih i ja da bude 7:0..."

Trener Zvezde komentarisao meč koji se u utorak po podne igra u Bačkoj Topoli.

Fudbaleri Crvene zvezde nakon pobjede u "vječitom" derbiju (1:0) nastavljaju put ka šampionskoj tituli. Nakon 24 odigrana kola Superlige Zvezda ima čak 16 bodova više od Partizana, pa je čak i gostovanje TSC-u, koji je u samom vrhu tabele, prilika da crveno-bijeli prikažu nešto rastrerećeniju igru. O tome je pred gostovanje u Bačkoj Topoli govorio i trener Crvene zvezde Miloš Milojević.

Mladi i talentovani trener u najavi meča protiv tima iz Bačke Topole prvo se dotakao Partizana. Naravno, nije moglo da prođe bez novinarskih pitanja o derbiju, pa se Milojević još jednom osvrnuo na utakmicu koju je njegova ekipa riješila u svoju korist i tako praktično završila šampionsku titulu.

"Kao što sam i rekao odmah poslije utakmice, zadovoljan sam rezultatom i odnosom igrača. Što se tiče cjelokupne predstave, odnosno performansa nisam zadovoljan, iz razloga što imamo kvalitet da igramo bolje. Na osnovu razgovora sa igračima, došao sam do zaključka da nas je važnost utakmice i prevelika želja za pobjedom sputala u određenoj mjeri, da pokažemo kontinuirano 90 minuta dobre igre. Nismo našli dobar balans, što se tiče direktne igre i kontrole u drugom poluvremenu, to je nešto čime ćemo se baviti u predstojećim danima i nedjeljama. Tim segmentima nisam zadovoljan, žao mi je što nismo postigli bar još jedan pogodak, u periodu igre kada smo bili dominantni, jer mislim da bi nam to donijelo dosta mira. Što se tiče fudbalskog dijela, igrali smo direktno, tražili završni pas iz zone iz koje nismo trebali. Nismo imali dobre distance između igrača. Psihološki aspekt je nešto na čemu radimo već tri mjeseca, to je nešto čime moramo da se bavimo, naš posao je da nedostatke koje uviđamo ujedno i otklanjamo", istakao je Miloš Milojević.

Govorio je Milojević i o pojedincima - nakon derbija je pohvalio Borjana, Dragovića i Erakovića, sada je dodao i Pešića, a bilo je riječi o Milunoviću, Kataiju i Lekoviću.

"Pešić takođe zaslužuje pohvale, mislim da sam i njega spomenuo. Vodio je rovovsku borbu, dao je svoj maksimum, bio veoma dobar u presingu. U određenim momentima je radio posao i krilnih igrača, tako da je možda falilo svježine da bi postigao gol, što se od špica uvijek očekuje i traži. Međutim, rekao sam i prije odigravanja utakmice da sam jako zadovoljan sa njegovim odnosom i radom, znam da će se to vratiti. Milunović je odsutan iz trenažnog procesa, bolje je nego što smo očekivali na osnovu videa i slika. Izgubio je u tom trenutku svijest i tada pao direktno na skočni zglob. Na svu sreću nema preloma, za detaljnije analize čekamo da splasne otok, da bismo mogli da uradimo magnetnu. Očekujemo ga što prije, međutim trenutno nije na raspolaganju. Što se tiče Kataija, oporavak ide u dobrom smjeru, priroda povrede je takva da to nije nešto ozbiljno, međutim nervira ga. Dobro se bori sa tim i ovo nije prvi put da u posljednjih četiri ili pet godina Katai igra povrijeđen kada je klubu i nama potrebno. Mislim da je spreman za sljedeću utakmicu. Imamo prostora za malo rotacije, mislim da je Leković neko ko je dobro radio i bio odličan na pripremama. Vjerujem u to da kad radiš dobro i pošteno, da se sve vrati i da se šansa ukaže. Imamo još 24 sata da odlučimo ko će defitinivno igrati, ali svakako da je on u najužem izboru", rekao je trener crveno-bijelih.

Što se tiče protivnika, Miloš Milojević zna šta da očekuje. TSC je skautiran, njihove vrlinje su dobro poznate, a u superlativima je govorio i o Žarku Lazetiću koji ih vodi sa klupe.

"Svakako da su njih dvojica izuzetno važni igrači TSC, kao i Stojić koji jako dobro igra iz zadnje linije, miran je na lopti, dosta toga kreće od njega. Jovanović koji je suspendovan, takođe je njihov bitan igrač, kao i Ilić, koji je dobar za sistem ekipe TSC, igra brzo i jednostavno, dobro se kreće. Imaju dobar tim i trenera, sve su posložili, vidi se da su i igrače dovodili na osnovu filozofije igre koju trener forsira. Istrpjeli su i prebrodili početak, koji je bio malo teži, a sada naravno dolaze rezultati i lijepa igra. Radi se o jednom od najboljih srpskih trenera. Generacijski smo tu, zajedno smo igrali u mlađim kategorijama. Dobro ga poznajem, znam koliko je posvećen i koliko dobro radi. Imao je jedan dobar put iz Milanovca, u mlađim kategorijama vječitog rivala i kao pomoćni trener, da se on razvija uz svoju ekipu i da mu ekipe igraju iz godine u godinu sve bolje. Mislim da je našao sredinu koja isto te njegove ideje može da podrži, što je veoma bitno za trenera. Želim mu sve najbolje i da ih dovede do tog mjesta do kog žele."

Za kraj, Milojević se osvrnuo na meč koji su Liverpul i Mančester junajted odigrali u Premijer ligi. Iako je u pitanju veliki derbi, nije bilo kalkulisanja - domaćin je ubjedljivo slavio i pored toga što je lošije plasiran na tabeli. Sa druge strane, u najvećoj utakmici srpskog fudbala vidjeli smo samo gol i zbog toga čuli poruku da treba gledati Premijer ligu, ako hoćete bolji fudbal.

"Volio bih da se okonča tako ubjedljivo u našu korist. Ne znam kako bi se pisalo, time se ne bavim, znate i da ne čitam i ne pišem o dnevnoj štampi, zato što to može malo da poremeti. U šali sam rekao, a novinari su shvatili to kao da sam ljut, da idu da gledaju Premijer ligu. Dva dana kasnije su dobili spektakl, a da bi imali spektakl mora da bude sve prisutno i publika, uslovi za igru, kvalitet igrača. Naravno da postoji razlog zašto su ti igrači toliko plaćeni, zato što mogu da stvore predstavu, za te ljude koji plaćaju kartu. Naravno, nisam vidovit i nisam znao da će se utakmica završiti rezultatom 7:0. Ako gledate fudbal svake nedjelje, vidite da su to lige, koje su kao što se kaže lijepe i za oko. Opet ako pogledamo realno iz naše perspektive, u ovoj najznačajnijoj sezoni za Crvenu zvezdu, Liverpul je pobijedio 7:0, poražen je od Real Madrida u Evropi, ne cvjeta im sve u prvenstvu, siguran sam da mi time ne bismo bili zadovoljni. Uvijek smo kritični prema sebi, ja naročito, samo u jednom trenutku sam imao osjećaj da nije dobro dobiti derbi i da to nije to. Zbog toga sam se našalio za Premijer ligu, a svakako je bilo uživanje gledati tu utakmicu" zaključio je Miloš Milojević.