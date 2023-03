Volim Crnu Goru, ali moji su Srbi - nisam imao dilemu! Napadač otkrio: Znao sam ja to, ali sam birao SRBIJU!

Petar Škuletić je mogao da bira za koga će da igra i na kraju je presudilo srce!

Izvor: MN PRESS

Završio je fudbalsku karijeruPetar Škuletić u 32. godini, a pored trofeja koje je osvajao u Partizanu i Lokomotivi iz Moskve najveći uspjeh u karijeri mu je sedam nastupa za nacionalni tim Srbije. Nakon što je od 2006. do 2009. godine igrao za U17 i U19 selekcije Srbije dobio je poziv selektora Radovana Ćurčića da obuče dres "orlova".

Iako je rođen u Crnoj Gori u Danilovgradu, iako je bio svjestan da bi u dresu "sokolova" sigurno upisao više nastupa ni u jednom momentu Petar Škuletić nije imao dilemu za koga želi da nastupa.

"Ja nisam imao nikakvu dilemu, nikad. Mi smo Srbi iz Crne Gore. Ponosno kažem iz Crne Gore, volim Crnu Goru, rođen sam u Crnoj Gori. Mi smo Srbi, moji roditelji, moj đeda, moja porodica... Srbi smo i nisam imao dilemu za koju ću reprezentaciju da igram. Iako znam da sam igrao za reprezentaciju Crne Gore da bih realno imao mnogo više nastupa nego ovdje. Naravno nisam ja bio lud da to ne znam, iako su i tamo igrali ekstra igrači kao što su Joveta, Mirko (Vučinić prim. aut.), Damjanović... Ali u ovoj konkurenciji ovdje da igraš...", prisjetio se Petar Škuletić u podkastu "Alesto" kod Aleksandra Stojanovića.

Na kraju je debitovao u martu 2015. godine kada je zamijenio Adema Ljajića u porazu Srbije 2:1 u Portugalu, a tokom cijele te godine bio je dio nacionalnog tima. Stigao je da postigne i gol u meču sa Češkom i to smatra za vrhunac svoje karijere.

"Uvijek me je tjeralo to nešto više da probaš, volio sam te izazove i eto na kraju sve to što sam zamislio sam izgurao, Nisam puno igrao, ja mislim sedam utakmica, dao sam taj jedan gol, ali to je za mene kao da sam igrao 70", iskren je bio Škuletić.