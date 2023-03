PSŽ sprema šokantan transfer: Parižani hoće NAJSKUPLJEG štopera svih vremena!

PSŽ navodno želi da dovede Harija Megvajera i da tako pojača defanzivnu liniju tima.

Izvor: Profimedia

Pari Sen Žermen nakon ispadanja iz Lige šampiona kreće u potragu za pojačanjima, a jedno od njih navodno bi mogao da bude Hari Megvajer. Najskuplji defanzivac svih vremena i jedan od najvećih promašaja u istoriji. Od dolaska Nasera Al Kelaifija Parižani su imali samo jedan cilj, da podignu "ušati pehar". U tome nisu uspjeli ni u sezoni u kojoj su zajedno igrali Kilijan Mbape, Nejmar i Lionel Mesi...

Za prethodnih 12 godina PSŽ je samo jednom bio nadomak cilja na kom je zaustavljen od Bajerna u finalu 2019/2020. Poslije silnih miliona uloženih u tim i pojačanja, oborenih rekorda u platama i obeštećenjima, ove sezone su doživjeli novi neuspjeh jer su ispali opet od Bajerna i to u prvom kolu nokaut faze, ponovo od Bavaraca. Sportski direktor Luis Kampos već je krenuo u potragu za pojačanjima i navodno je spreman da ponudi Mančester junajtedu 50 miliona evra piše "Skaj sport".

Defanzivac "crvenih đavola" Megvajer ne igra puno ove sezone, djeluje da Erik ten Hag ne računa na njega. Ispao je iz startne postave, prednost imaju Rafael Varan i borbeni Lisandro Martinez. Uz sve to navijači pamte njegove greške i gluposti iz prošlosti i izvjesno je da će na ljeto promijeniti tim. Možda baš to bude ekipa iz Pariza. Ako do transfera zaista dođe, to bi značilo da u francuskoj prestonici može da zaigra sa Serhijom Ramosom.