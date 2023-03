VAR NIJE MOGAO DA PROVJERI PARTIZANOV GOL! Zdravko Jokić: Bježala im je mreža, nikako nisu mogli da izvuku dokaz

Komentator suđenja Zdravko Jokić otkrio šta se događalo u VAR sobi tokom duge pauze zbog provjere gola crno-bijelih.

Utakmica Mladost Lučani - Partizan bila je zaustavljena čak na šest minuta jer su u VAR sobi sudije Đorđe Maksimović i Milovan Ristić dugo gledale da li je bio ofsajd prije gola Svetozara Markovića. S obzirom na to da više od pet minuta nisu uspjeli da "izvuku" liniju za ofsajd, oni su odlučili da podrže prvobitnu odluku sa terena i da potvrde pogodak.

"Vidjeli ste koliko je trajalo i na kraju nisu mogli da izvedu dokaz, nikako im nije uspijevalo. Bježala im je mreža, tehnički nije bilo moguće. Dali su sve od sebe, tu je bio naš najbolji AVAR sudija Ristić, pokušavao je i pokušavao i nisu uspjeli da uspostave mrežu. Ispoštovali su pomoćnog sudiju, koji nije dao znak za ofsajd", rekao je za TV Arena sport Zdravko Jokić, stručni konsultant za suđenje. Pogledajte tu situaciju:

Partizan je Markovićevim golom u 52. minutu stekao prednost 1:0 i do kraja meča ju je mirno čuvao i povećavao do konačnih 3:0. Ekipa Igora Duljaja napustila je Lučane sa prvim trijumfom od kada je on naslijedio Gordana Petrića.