Znamo kakvu Gvardiola igru igra! Pep ih pohvalio, a Italijanu smeta: "Ne sviđa mi se nikako, ima to drugačije značenje!"

Lućano Spaleti nije oduševljen pohvalama koje je Napoli dobio od Pepa Gvardiole.

Izvor: Profimedia

U petak će se održati žrijeb za četvrtfinale i polufinale Lige šampiona i među njima će biti i Napoli. Trenutni lider Serije A i gotovo izvjesno novi šampion Italije biće među kuglicama sa još sedam timova. Prije svega toga Pep Gvardiola iznio je niz pohvala na njihov račun, a to se nije dopalo ljudima iz Napulja.

"Napoli je možda i najbolji tim u Evropi ove godine", rekao je Gvardiola i tako dao dodatni podstrek za tim koji predvode Viktor Osimen i Kviča Kvaratskelija. Ipak, ne shvataju svi te riječi kao pohvalu, već kao "mentalnu igru" španskog stručnjaka. Tako bar djeluje po odgovoru koji je stigao šefu struke Mančester sitija.

"Nisam ponosan zbog pohvala koje smo dobili od Gvardiole. To su njegove male igrice i svi to znamo. Ako Siti potroši 900, a mi samo 9 miliona, postoji razlog za to. Takve igre znače nešto drugo. Znače da oni žele da nas postave gore, što bliže vrhu, kako bismo sigurno pali", poručio je Lučano Spaleti.

Ostaje da se vidi šta će kuglice reći i ko će sa kim igrati u nastavku elitnog takmičenja, ali postoji šansa i da baš "koplja ukrste" Napoli i Mančester siti. Pored ta dva kluba, među najboljih osam su još Real Madrid, Bajern Minhen, Inter, Milan, Benfika i Čelsi.

(MONDO)