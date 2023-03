Nekad neosvojiva tvrđava, a danas... Partizan kod kuće više ne može da pobijedi nikoga! Igor Duljaj: Naravno da nas boli

Partizan ponovo razočarao u Humskoj, a evo šta je o tome rekao Igor Duljaj

Partizan je izgubio od Radnika iz Surdulice u Humskoj i još jednom razočarao, a trener crno-bijelih Igor Duljaj priznao je poslije utakmice ono što je očigledno - da je od crno-bijele "neosvojive tvrđave" ostalo malo ili nimalo. "Nekad neosvojiva tvrđava, koliko se ja sjećam, a sad veoma lako protivnički timovi dolaze do bodova. Naravno, golovi se postižu poslije grešaka, a imali smo prilike, ali to nikoga ne interesuje. Imali smo šanse i nije lako, ali moramo dalje. Kako god to da zvuči, moramo dalje. Ide nam pauza od 14 dana, znam da igračima nije lako, kao što nije ni meni, kao ni ljudima koji vole i poštuju Partizan. Ni njima nije lako. Da vidimo šta je do nas i šta može da se ispravi da se ovakve stvari ne ponavljaju", rekao je Duljaj u razgovoru sa novinarima.