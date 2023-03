PARTIZAN IGRA UTAKMICU U TOKU RADNOG VREMENA: Igor Duljaj - Znamo da satnica nije idealna, ali...

Partizan izlazi na teren u atipičnom terminu.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan igra protiv Radnika iz Surdulice ovog petka od 16 časova, u terminu u kojem je praktično sigurno da će ponovo u Humskoj biti veoma malo gledalaca. Trener crno-bijelih Igor Duljaj govorio je o tome na konferenciji za novinare na kojoj je najavio meč.

"Ne znam kako, ali i prošli put sam rekao - znam ko će doći, moji sinovi i njihovi drugari koji treniraju u Partizanu. Svaki navijač je podjednako važan, ko god može da dođe. Bilo bi izuzetno važno da dođe ko god može. Znamo da satnica nije idealna, ali tako je - kako je".

Portparolka FK Partizan Biljana Obradović objasnila je da satnicu ne određuje klub, već nosilac prava prenosa, TV Arena sport, shodno programskoj šemi. Crno-bijeli će u tom meču pokušati da "vežu" pobjede poslije dugo vremena i nakon trijumfa protiv Lučana u gostima u prošlom kolu.

"Uvijek je dobro kad se pobijedi, lakše se diše, pobjeda vrati samopouzdanje, drugačija je atmosfera u povratku, na treningu... Samo da nastavimo u tom ritmu. To mora da postane navika, jer Partizan uvijek traži da dobiješ utakmice. Nekad je veoma teško kontrolisati rezultat, ali ono što bi mi trebalo da radimo je da naporno radimo i da probamo da kontrolišemo igru, a ako to uspijemo, rezultat će sam doći po sebi", rekao je Duljaj u najavi meča.

Kao što je napomenuo, njegovi najvažniji navijači, sinovi Stefan i Aleksa, ponovo će biti u Humskoj uz njega. "Sinovi nekad postavljaju pitanja - što nisi ubacio ovoga, što nisi ubacio onoga... Pitaju me: 'Što nisi ubacio Baždara?', jer čuju da to dobacuju, a ja kažem 'Sine, on nije bio u protokolu zbog kartona'. I Stefan i Aleksa biće i sutra i navijaće za Partizan", dodao je šef struke Partizana.