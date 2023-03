Partizan će doživjeti katastrofu, neće se oporaviti godinama! Mijailović zabrinut za fudbalski klub: "Mnogo problema..."

Ostoja Mijailović pričao je o fudbalskom klubu i problmima sa dugovanjima.

Izvor: MN PRESS

Problemi u između JSD Partizan i fudbalskog kluba se nastavljaju, situacija po svemu sudeći nije blizu rješenja. Odnos dvije strane nije napredovao, predsjednik jugoslovenskog sportskog društva Ostoja Mijailović pričao je o svemu tome. Nada se da bi stvari mogle da se poprave u bliskoj budućnosti.

Istakao je prvi čovjek košarkaškog kluba da je zabrinut zbog dešavanja u fudbalskoj sekciji.

"Fudbalski klub je izgubio od Radnika i brine me ta druga pozicija, ako ne bude drugi, nećemo ići u kvalifikacije za Ligu šampiona, što može da bude veliki problem. To je istorijska šansa koja ne smije da se propusti. Imamo neke konsultacije, uprava fudbalskog kluba ne plaća troškove za porez, vodu, struju, kanalizaciju, ne može niko da živi u kući i da ne plaća ništa. Mi sa privatnim novcem i košarkaški klub finansiramo to, oni su dužni milione evra JSD, mora da se pronađe hitno rješenje, jer ako se ovako nastavi, doživjeće katastrofu od koje se neće oporaviti dosta godina", rekao je Mijailović za klupsku televiziju.

Pričao je i o situaciji unutar JDS.

"Skoro šest mjeseci sam na čelu JSD Partizan, zatekli smo lošu situaciju, znali smo sve to. Pokušavamo da riješimo neke stvari koje djeluju nerješivo. JSD je cjelokupni vlasnik svega, klubova, grbova, kao u Realu i Barseloni. Zapostavljano je namjerno godinama, ima pravo da mijenja čelnike klubova, da pravi promjene", poručio je Mijailović.