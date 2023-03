Zvezda zaradila 40 miliona evra, a učila od Dinama! Direktor objasnio Hrvatima: "Zajedno smo tražili rješenja!"

Nekadašnji fudbaler, a sada jedan od direktora u Crvenoj zvezdi, ispričao sve o saradnji dva kluba.

Fudbalski klub Crvena zvezda preživio je velike promjene posljednjih godina, a jedna od najvećih je ona koja se ticala mlađih kategorija. nekadašnji vezni fudbaler tima sa stadiona "Rajko Mitić" Dragan Mladenović postao je direktor Zvezdine škole prije sedam godina i tada je počeo da mijenja stvari iz korjena.

O svemu što je klub preživio tokom prethodnih godina Mladenović je otvoreno govorio za hrvatske medije. Bilo je riječi o Crvenoj zvezdi i njenim mlađim kategorijama, ali i zagrebačkom Dinamu koji je bio "najbliži" primjer kada je Zvezda počinjala novu epohu.

"Ne zvuči loše, zavisi iz kojeg ugla gledamo. Stanje te 2015. godine nije bilo na nivou koji klub zaslužuje. Uspjeli smo da pomaknemo stvari s mrtve tačke. Nisam zadovoljan do kraja jer puno je talentovane djece u Srbiji, kao i kod vas u Hrvatskoj. Htio bih da to dovedem na nivo na kojem je zadnjih godina radio Dinamo - počeo je Mladenović za "Večernji" i otkrio šta je popravljeno u klubu: "Poboljšali smo novčanu nadoknadu kada su talenti u pitanju. Dosta je igrača otišlo u ozbiljne klubove kao što su Mančester siti, Ajntraht, Fiorentinu, Valensiju... Možemo puno bolje. Klub raste i pomičemo granice, a uvijek je opterećenje rezultatima."

Zvezda je tokom njegovog mandata u školi postala redovan učesnik Lige šampiona za omladince. Plan kluba je da momci koji obezbijede to takmičenje kroz domaće prvenstvo pređu u Grafičar na pozajmicu, a da godinu dana mlađi fudbaleri pokušaju da se bore protiv najboljih evropskih timova. Zbog toga crveno-bijeli ne igraju u najjačem sastavu, ali ipak ostavljaju dobar utisak.

"Situacija je drugačija u odnosu na prošle godine. Ne dovodimo igrače bez cilja. Imamo oko 550 igrača u 22 kategorije, vodimo računa o kvalitetu treninga ali i o stvarima izvan fudbala. Zvezda pomjera granice kada je srpski fudbal u pitanju. U zadnjih sedam godina igramo Ligu šampiona mladih. No, nikada nismo odigrali u najjačem sastavu. Većina naših U19 igrača igra za razvojni tim i ti igrači nemaju pravo nastupa u Ligi šampiona. Ove godine smo nesrećno izgubili od AZ Alkmara koji je dobio Barselonu i Real Madrid", ispričao je direktor Zvezdine škole.

Otkrio je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde da beogradski tim ima saradnju sa Dinamom iz Zagreba, pošto ih muče isti problemi. Zbog toga su zajedno pokušavali da prevaziđu probleme, a postoje i neke sitnice koje bi "iskopirao" od tima iz Zagreba, godinama jednog od najuspješnijih u Evropi kada je u pitanju pravljenje mladih igrača.

"Mi imamo sličan mentalitet. Ne upoređujemo se sa Špancima ili Italijanima. Dinamo je napravio sjajan posao prodajom mladih igrača. To je donijelo puno benefita hrvatskom fudbalu, na klupskom i reprezentativnom nivou. To je posljedica svega što je Dinamo radio u svojoj školi. Imamo dobru saradnju s Dinamom, igrali smo dosta zajedničkih turnira. Probali smo pronaći zajedničko rješenje jer su u Dinamu i Zvezdi slični problemi. Sport ne poznaje granice i tim putem treba da idemo. Sigurno postoje stvari koje bismo uzeli Dinamu. Na prvom mjestu je promocija mladih igrača u prvi tim. Posljedica su milionski transferi i tu Zvezda zaostaje za Dinamom.

Dotakao se direktor omladinske škole Crvene zvezde i nedavno održanih izbora u fudbalskom savezu Srbije, odnosno dolaska Dragana Džajića na mjesto prvog čovjeka srpskog fudbala. "Sigurno će doći do promjena. Džajić je veliko fudbalsko ime i čovjek s velikim iskustvom. Nadam se da će to znanje koje je pokazao u devedesetim godinama kada je sa Zvezdom postao prvak Europe, primijeniti ovaj put u organizaciju saveza. Treba da se poklopi dosta stvari i potrebno je vrijeme", rekao je Mladenović i osvrnuo se na najveći problem srpskog fudbala: "Problem je glomazna liga. Šesnaest timova je previše. Moramo zaštititi svoje mlade igrače i ne smijemo dovoditi strance bez strategije."

Kada je u pitanju srpski fudbal, Dragan Mladenović je govorio i o situaciji u nacionalnom timu. Mundijal u Kataru odigran prije nekoliko mjeseci donio je razočaranje, a reprezentaciju Srbije uskoro čeka početak kvalifikacionog ciklusa za Evropsko prvenstvo koje se u Njemačkoj održava 2024. godine.

"Nas karakteriše to da su emocije velike kada je reprezentacija u pitanju. Dovoljna je jedna pobjeda da razmišljamo o tome kako treba da budemo prvaci svijeta, a jedan poraz da smo najgori. Naša reprezentacija ima sjajnih pojedinaca i selektora koji je veliko svjetsko ime. Kvalifikovali smo se na Svjetsko prvenstvo i to je bio uspjeh, posebno u kvalifikacijama biti ispred Portugala. Kasnije su se pojavile priče da smo možda spremni i za nešto više. Neke stvari treba promijeniti. Uvijek nam je problem koliko vremena dajemo selektoru. Slijede kvalifikacije za Evropsko prvenstvo i imamo velike šanse. Treba čekati. Srbija dvadesetak godina nije učestvovala na Evropskom prvenstvu. Povratak Srbije na evropsku scenu svi nestrpljivo iščekujemo. Problem je možda ego među igračima. Treba stvoriti ekipu koja izbacuje pojedinca. Rijetko je obrnuto, osim ako to nije Mesi u Argentini. Imamo tim koji može biti na okupu sljedeće četiri godine, dobra nam je perspektiva", kaže nekadašnji defanzivni vezni sa 17 nastupa za nacionalni tim.

"Ono što je on napravio, veliki je uspjeh. Pretpostavljam da je imao podršku saveza. Napravio je okosnicu ekipe koja dugo igra zajedno. Tim je popunjavao mladim igračima. Većina ih dolazi iz Dinama, a kasnije su oni stekli afirmaciju na međunarodnoj sceni", dodao je Mladenović koji je svojevremeno sa jednim hrvatskim fudbalerom igrao u Škotskoj: "U Glazgov Rendžersima sam bio s Dadom Pršom. On je u to vrijeme sa svojom porodicom, suprugom i majkom pomagao mojoj. Uživao sam u svakom trenutku. Dugo se nismo čuli, nadam se da je dobro. Poželio bih mu sve najbolje, nadam se da ćemo stupiti u kontakt", zaključio je Dragan Mladenović.

