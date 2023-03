"ŠOKIRALO NAS JE, SVAŠTA SE DESILO ZA 48 SATI" Mitrović o Gudelju: To su privatne stvari, ne bih previše govorio

Srpski centarfor govorio je o tome kako je Nemanja Gudelj podnio to što je njegovom bratu pozlilo u Španiji

Reprezentativci Srbije u subotu su zajedno sa Nemanjom Gudeljom primili šokantnu vijest o tome da je njegovom bratu Dragiši Gudelju (25) pozlilo na utakmici Kordobe. Centarfor "orlova" Aleksandar Mitrović rekao je da su saigrači pružili podršku Nemanji i da su stali uz njega kada mu je bilo teško. Srećom, sada je sve u redu.

"Šokantna je vijest, desila se iznenada i najbitnije je da je Dragi dobro, da je u redu, stabilno i da je sve OK. Pričao sam sa Gudeljom, sigurno da mu nije bilo nimalo lako, ali kao tim smo svi bili uz njega, dobio je dosta riječi podrške", rekao je Mitrović u Podgorici, dan pred meč protiv reprezentacije Crne Gore (ponedjeljak, 20.45).

"To su privatne stvari i ne bih da mnogo ulazim u to, ali sigurno je da to što mu se desilo nije prijatno. Bogu hvala sve je dobro, sve je OK i nadam se da će sve da bude dobro. Ne bih komentarisao više od toga, jer su to privatne stvari. Jeste se desilo dosta toga u 48 sati, ali to su stvari van fudbala i sve je to iza nas. Utakmica sutra je najbitnija i imamo pun fokus na nju", dodao je Mitrović.

On je govorio i o povrijeđenom Filipu Kostiću, za koga je i selektor Dragan Stojković Piksi potvrdio da zbog povrede neće igrati u ponedeljak u Podgorici. "Što se tiče Kostića, kao što je i selektor rekao najbolje je da odmori par dana i da sanira povrede", dodao je Mitrović, koji je bio glavna zvijezda na aerodromu u nedjelju.

