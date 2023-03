Ko je Barak Bahar, Zvezdino rješenje za Ligu šampiona: Svake godine osvoji titulu, a u Evropi šokirao Juventus!

Trener koji je bio koban po plasman Crvene zvezde u Ligu šampiona prošlog ljeta sada sjeda na kormilo crveno-bijelih.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda priprema veliku promjenu za ljeto! Izraelci tvrde da su čelnici srpskog šampiona u ozbiljnim pregovorima sa Barakom Baharom (43), dosadašnjim trenerom Makabija iz Haife. Talentovani stručnjak i najbolji izraelski trener najozbiljniji je kandidat da tokom ljeta naslijedi Miloša Milojevića na klupi crveno-bijelih.

Stručnjak koji je u dvomeču protiv Stankovićeve Zvezde izborio grupnu fazu Lige šampiona za izraelski tim u tom slučaju ne bi morao da igra kvalifikacije. Ukoliko do saradnje dođe, Bahar bi sa crveno-bijelima imao direktan prolaz do grupne faze, a vjerovatno i obavezu da tamo uradi nešto više - pa možda čak i izbori proljeće u Evropi! To bi, čini se, mogao da bude i njegov najveći motiv da godinu dana prije isteka ugovora sa timom iz Haife spakuje kofere i zaputi se ka Beogradu.

KO JE BARAK BAHAR?

Izraelski stručnjak Barak Bahar već godinama važi za najtalentovanijeg trenera u svojoj zemlji, a to je uspio da dokaže radeći u dva kluba. samostalnu trenersku karijeru počeo je vodeći Hapoel Ironi iz Kirjat Šmone, gdje je prije toga radio kao pomoćni trener. Dobri rezultati nakon što je preuzeo ekipu preporučili su ga Hapoelu iz Ber Ševe, a zatim i Makabiju iz Haife i oba tima su pod njegovom komandom stizala do šampionske titule u Izraelu!

Nekadašnji defanzivac Makabi Petah Tikve karijeru je završio u Hapoel Ironiju iz Kirjat Šmone, a svoj posljednji klub u igračkoj karijeri vodio je do prvog trofeja u trenerskoj. Sa tim timom osvojio je Kup Izraela i preporučio se Hapoelu iz Ber Ševe, od kojeg je napravio najbolji tim u državi. Tri uzastopne šampionske titule, grupna faza Lige šampiona i trofeji u ostalim domaćim takmičenjima pomogli su Baharu da stekne reputaciju najboljeg izraelskog trenera.

Ipak, njemu je bio potreban novi izazov, pa je posao pronašao u Haifi gdje je nastavio da potvrđuje kvalitet. Makabiju je donio dvije uzastopne šampionske titule, a i sa ovim timom plasirao se u grupnu fazu Lige šampiona. Na tom putu stradali su Olimpijakos, Apolon iz Limasola i na kraju Crvena zvezda.

DVOMEČ PROTIV ZVEZDE!

Posljednja prepreka pred grupnu fazu Lige šampiona za Baraka Bahara i Makabi iz Haife bio je aktuelni šampion Srbije. Crvena zvezda, predvođena Dejanom Stankovićem, tražila je još jedan ulazak u evropsku elitu, ali na kraju nije uspjela da stigne do njega poslije veoma uzbudljivog dvomeča u kojem smo vidjeli čak devet golova.

Makabi je u Izraelu pobijedio (3:2), iako je Zvezda imala prednost na poluvremenu - Aleksandar Pešić i Gelor Kanga poništili su rani gol Izraelaca i donijeli minimalnu prednost pred odmor. ipak, u nastavku je izraelski tim za samo deset minuta vratio rezultat na svoju stranu i sa golom prednosti krenuo ka Beogradu gdje se nedjelju dana kasnije igrao revanš.

Vidi opis Ko je Barak Bahar, Zvezdino rješenje za Ligu šampiona: Svake godine osvoji titulu, a u Evropi šokirao Juventus! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 15 / 15 AD

Drugi meč Zvezde i Makabija bio je na programu 23. avgusta i noć je koju će brojni navijači crveno-bijelih pokušati da zaborave. Aleksandar Pešić je donio prednost Zvezdi, Mirko Ivanić je duplirao i djelovalo je da Zvezda ima kapacitet za plasman u elitu... Ali, nije sve bilo idealno. Šok u posljednjim minuta prvog dijela igre potpuno je poremetio crveno-bijele.

Milan Borjan je zaustavio udarac sa bijele tačke Doleva Hazize u četvrtom minutu nadoknade i umjesto da to bude prelomna tačka, Zvezda je sebi zagorčala život. Čuvar mreže je proslavljao tu odbranu, Gelor Kanga se poigravao sa loptom u opasnoj zoni, a Sanijel Sandgren raspalio po lopti i sa tridesetak metara prepolovio zaostatak Makabija. U nastavku susreta vidjeli smo bolju igru Makabija i autogol Milana Pavkova u 90. minutu. Taj detalj odlučio je dvomeč i umjesto produžetaka značio je Zvezdinu eliminaciju.

MAKABI U LIGI ŠAMPIONA!

U grupnoj fazi Lige šampiona našapo se Makabi iz Haife. Zeleno-bijeli su upali u veoma jaku grupu sa Pari Sen Žermenom, Juventusom i Benfikom, a na kraju su završili kao posljednjeplasirani tim u tom društvu. Jedina tri boda osvojili su neočekivanom pobjedom protiv Juventusa na svom terenu, kada je Omer Acili sa dva gola izmučio italijanskog velikana.

Bili su to jedini bodovi za Makabi, ali je njihov uticaj na plasman u grupi bio mnogo bitniji od broja bodova. U posljednjem kolu grupne faze sačekali su Benfiku, kojoj je pravo malo čudo bilo potrebno da se domogne prvog mjesta u grupi. Portugalci su uspjeli u tome pošto je Žoao Mario u drugom minutu nadoknade postavio konačnih 6:1 i Benfiku zbog bolje gol-razlike pogurao ka vrhu grupe!

(MONDO)