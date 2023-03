Naravno da sam pročitao, spreman sam na sve! Oglasio se trener Crvene zvezde o mogućoj smjeni

Miloš Milojević reagovao na vijest da će biti zamijenjen

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević oglasio se nakon vijesti da mu klub sprema zamjenu, izraelskog stručnjaka Baraka Bahara.

"Naravno da sam pročitao vijest, ali trudim se da se ne obazirem na to. Imam ugovor do juna i profesionalac sam. Do tada ću svaki dan raditi kao da ću zauvijek ostati trener Zvezde. Evo, i jutros sam bio na treningu, opet ću, i sutra i prekosutra i svaki dan dok ne osvojimo titulu, a ja se nadam i duplu krunu. Zvezda je moj klub i spreman sam na sve što je u interesu kluba", rekao je Zvezdin šef stručnog štaba.

Milojević je došao na klupu crveno-bijelih prošlog ljeta, nakon što se Zvezda rastala sa Dejanom Stankovićem.

"Postoje ljudi koji vode klub i kao što su jednom riješili mene da angažuju, tako će možda na kraju sezone poželjeti da angažuju nekog drugog. Znam šta mi je posao, radim ga i radiću ga najbolje što mogu. Trener sam Crvene zvezde, u narednom kolu dočekujemo Mladost iz Novog Sada i na to sam fokusiran", zaključio je Milojević za Informer.

