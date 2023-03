Krstajić čeka odluku Crvene zvezde! Bugari su nezadovoljni, nekadašnji selektor Srbije se vraća u klupski fudbal?

Mladen Krstajić mogao bi da preuzme Makabi iz Haife ako Barak Bahar pređe u Crvenu zvezdu.

Izvor: Profimedia/Trenka Attila

Mladen Krstajić (49) čeka potez Crvene zvezde i mogao bi da se vrati u klupski fudbal. Srpski tim želi da dovede novog trenera, spominje se da bi to mogao da bude Barak Bahar iz Makabi Haife, za njega je već spremna milionska ponuda. Ukoliko se to na kraju ostvari, mogao bi da profitira i nekadašnji selektor Srbije.

Navodno su ljudi u Bugarskoj već izrazili nezadovoljstvo načinom na koji Krstajić vodi njihov nacionalni tim, posebno zbog dva poraza na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koji su već znatno umanjili nade ekipe za prolaz na kontinentalni šampionat. Crna Gora (1:0) i Mađarska (3:0) odnijele su bodove i to bi prema navodima tamošnjih medija moglo da košta Krstajića. Međutim, on bi mogao da dobije novi angažman u klupskom fudbalu i to baš u Makabiju iz Haife.

Izraelski mediji navode da "u prilog Krstajiću ide što je u Haifi njegov prijatelj Đovani Rosi koji će sportskom direktoru predložiti njegovo angažovanje". Ne bi to bio prvi put da Mladen radi u Izraelu, pošto je bio trener Makabija iz Tel Aviva i sezonu 2021/22 završio je na trećoj poziciji. Trenersku karijeru Krstajić je počeo kao pomoćnik u reprezentaciji Srbije, poslije toga postao je selektor "orlova", a onda je vodio TSC, Makabi Tel Aviv i sada je na klupi Bugarske.

(MONDO)