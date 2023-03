Mlada zvijezda Reala "odjavila" Španiju! Igraće za manju reprezentaciju, Bajčetić dobio "signal" za Srbiju...

Stefan Bajčetić još nije donio odluku za koju će reprezentaciju nastupati u budućnosti, ali bi potez Alvara Rodrigeza, koji je birao Urugvaj umjesto Španije, mogao da ga "ubrza".

Fudbalska reprezentacija Španije nije na sjajan način počela kvalifikacija za predstojeće Evropsko prvenstvo u Njemačkoj pošto je poslije pobjede nad Norveškom (3:0) doživjela šokantan poraz protiv Škotske (2:0). I dok se kapiten Rodri žali na "grubost" igrača sa Ostrva, činjenica je da je Španija igrala u sastavu na koji su mnogi iskolačili oči, pa će zbog "ludih zamisli" novog selektora Luisa de la Fuentea dvaput razmisliti da li će igrati za "crvenu furiju".

Tako je jedan od najtalentovanijih fudbalera Real Madrida Alvaro Rodrigez odlučio da kaže "ne" reprezentaciji Španije, zemlji u kojoj je rođen, pošto je ipak izabrao da igra za zemlju svog oca - Urugvaj. Upravo to se svi nadaju da će biti i odluka još talentovanijeg Stefana Bajčetića koji bira između Srbije i Španije.

Alvaro Rodrigez je do sada igrao za mlađe selekcije Španije, ima četiri nastupa za U18 selekciju "crvene furije", da bi se potom prebacio na urugvajsku reprezentaciju do 20 godina. Prethodnih mjeseci bilo je velikih pritisaka da izabere Španiju, međutim na kraju je ipak srce odlučilo da nastupa za seniorsku reprezentaciju Urugvaja, možda i zbog toga što su veće šanse da u dresu južnoameričkog državnog tima upiše više mečeva.

"Rekao mi je: Tata, znam da mogu da igram za Španiju, ali ja želim Urugvaj", izjavio je Danijel, otac Alvara Rodrigeza, koji je i sam bio reprezentativac Urugvaja.

Mladi fudbaler Real Madrida, kojih jedva da i ima u reprezentaciji Španije, ove godine je nastupio na šest utakmica u dresu "kraljevskog kluba". U derbi susretu sa Atletiko Madridom donio je bod svojoj ekipi pošto je pogodio za 1:1 u samom finišu utakmice na asistenciju Luke Modrića.

Ko zna, možda njegove riječi inspirišu i Stefana Bajčetića koji je "rastrgan" između Srbije i Španije, a prema riječima selektora Piksija tražio je vrijeme da razmisli jer mu je sve u karijeri došlo prebrzo i nije se nadao da će sa 18 godina biti stavljen u takvu poziciju. Podsjetimo, do sada je fudbaler Liverpula igrao za špansku selekciju do 18 godina, međutim bilo bi mu dozvoljeno da promijeni sportsko državljanstvo ako to želi.