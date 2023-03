ZA PARTIZAN JE SAD SVAKA UTAKMICA KAO FINALE! Crno-bijeli jure drugo mjesto: "Spremamo se za to!"

Partizan se bori za drugo mjesto u Superligi, Igor Vujačić se oglasio pred meč sa Vojvodinom.

Izvor: MN PRESS

Reprezentativna pauza je završena, klupski fudbal ponovo se vraća. Tako je i u Srbiji gdje će u sobotu od 20 časova Partizan gostovati Vojvodini u Novom Sadu. Utakmica koja je od ogromne važnosti za crno-bijele zbog rezultatske krize u kojoj se nalaze i činjenice da su trenutno na trećoj poziciji.

Tim Igora Duljaja vodi veliku borbu za drugu poziciju i mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona. Zbog toga nema prava na kiks. Zna to i Igor Vujačić. "Čeka nas težak meč, Vojvodina je promijenila trenera, ima dobre individualce, moramo da budemo fokusirani tokom svih 90 minuta. Nama je sada, pa do kraja, svaka utakmica kao finale i za to se i spremamo. Daćemo sve od sebe da pobijedimo", rekao je Vujačić.

Na "Karađorđu" sigurno neće biti Fusenija Dijabatea. I sam Duljaj je na konferenciji za medije priznao da "ne zna gdje se on nalazi", nije se pojavio ni na pripremama reprezentacije Malija, ali je nešto kasnije otkriveno šta je pravi razlog i kada će se vratiti u Beograd.