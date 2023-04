Golman Borusije se OBRUKAO u derbiju za TITULU! Nestvaran kiks Švajcarca u KLASIKERU - Bajern RAZBIJA rivala! (VIDEO)

Igrači Borusije se od ovog kiksa svog golmana nisu oporavili...

Bajern i Borusija Dortmund u ovim trenucima igraju "Klasiker", koji bi mogao da bude odlučujućio u borbi za titulu - a na kraju bi tragičar veoma važnog meča mogao da bude golman "milionera" Gregor Kobel!

Na polovini prvog poluvremena bavarski gigant ima prednost od tri gola (3:0), a švajcarski čuvar mreže je, slobodno se može reći, kriv za prvi i treći gol.

Ako je prije trećeg, koji je postigao Tomas Miler, odbio loptu i dopustio legendi Bajerna da lako poentira, šta tek reći za reakciju kod prvog, koji je usmjerio meč...

Na ovom meču, podsjetimo, na klupi Bajerna debituje Tomas Tuhel, koji je zamijenio otpuštenog Julijana Nagelsmana.

U toku je bio 11. minut, kada je Dajo Upamekano uputio dubinsku loptu ka golu "žutih".

Kobel je krenuo na nju u želji da interveniše - i promašio, pa je par sekundi praktično ni iz čega bilo 1:0 za domaće!

Bio je to momenat od kojeg se Borusija nije oporavila, a dokaz za to je tok rezultata do kraja poluvremena.

Nedugo kasnije je Miler ostao sam na lijevoj stativi nakon jednog kornera Bajerna, te mu nije bilo teško da zatrese mrežu, a po drugi put je to učinio nakon "odbijanca" Kobela poslije udarca Liroja Sanea.

BUNDESLIGA – 26. kolo

Subota:

Frajburg – Herta 1:1 (0:0)

/Grifo 52 – Ngankam 77/

RB Lajpcig – Majnc 0:3 (0:1)

/Ingvartsen 9, Ažork 57, Kor 67/

Šalke – Bajer 0:3 (0:0)

/Frimpong 50, Virc 61, Azmun 90+2/

Union Berlin – Štutgart 3:0 (0:0)

/Beker 51, Berens 65, Karaguči 68 ag/

Volfsburg – Augzburg 2:2 (0:2)

/Valdšmit 83, Nmeča 90+6 - Arnold ag 2, Beriša 32/

Bajern – Borusija D. 3:0, u toku

/Kobel 13 ag, Miler 18, 23/

Nedjelja:

Keln – Borusija M. (15.30)

Verder – Hofenhajm (17.30)

Odigrano u petak:

Ajntraht – Bohum 1:1 (1:1)

/Kolo Muani 22 – Asano 14/

