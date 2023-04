Dejana Stankovića baš zabolio poraz: Biće teško sutra motivisati ekipu

Ekipa srpskog trenera doživjela poraz koji bi mogao da je izbaci iz Serije A

Dejan Stanković je ogorčen stao pred kamere nakon bolnog poraza svoje Sampdorije od Kremonezea, u utakmici u kojoj je morala da pobijedi. Imao je tim srpskog trenera dva puta vođstvo (1:0 i 2:1), ali je ko zna koji put ove sezone pokazao da je lako lomljiv i primljenim golovima u 85. i 95. minutu vjerovatno je ispao iz Serije A.

"Razočaran sam i žao mi je zbog naših navijača, kao i momaka koji su dali sve. Nisam zamišljao da će se ovako završiti nakon dobrog prvog poluvremena, u kojem smo stvorili mnogo šansi. Nažalost, primali smo golove u našim najboljim trenucima i kao što se često događa, budemo kažnjeni čak i u situacijama koje nisu tako izgledne"

"Dobro smo reagovali u drugom dijelu meča, pri rezultatu 2:1 učinilo se da ćemo izdržati, ali onda je u završnici mnogo mojih igrača tražilo zamjenu zbog različitih fizičkih problema. Ipak, momci su dali sve i borili su se do 97. minuta. Ovaj poraz ostavlja veliku gorčinu i dolazi poslije dobre utakmice. Pri rezultatu 2:2 'isključili smo svjetlo' i nismo bili u stanju da se restartujemo. Mentalno smo se srušili i izgubili 2:3. Bila nam je neophodna pobjeda danas i pripremili smo dobro utakmicu, ali greške su nas mnogo koštale".

Stanković je naglasio da će se boriti do kraja, sve dok postoji i teoretska šansa. "Ovdje sam da se borim do kraja i nemam drugih planova, ni pomisli. Momci i ja daćemo sve od sebe, do posljednjeg meča. Biće teško sutra motivisati ekipu, ali naći ću prave riječi. Ovi momci ne žele da se predaju ispadanju iz lige, iako smo danas pretrpjeli težak udarac, koji uzima dah, ali morate da nastavite".

Sampdoriju očekuju mečevi protiv Lećea i Specije, u kojima će morati da pobijedi kao što je morala i ove subote. Nakon toga igra protiv rivala protiv kojih neće biti toliko realno očekivati tri boda, jer 30. aprila Stankovićev tim gostuje Fiorentini, a potom će kod kuće igrati protiv Torina, pa u gostima protiv Udinezea... A situacija na tabeli ne djeluje nimalo optimistično:

