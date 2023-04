Holandske legende "udarile" na Tadića, a mogu da SANJAJU ovaj učinak - 250 GOLOVA!

Dušan Tadić je apsolutna legenda Ajaksa i holandskog fudbala.

Dušan Tadić napravio je potez karijere kada je u ljeto 2018. godine iz Sautemptona prešao u redove Ajaksa, i to nikad nije zgoreg ponoviti. Postao je kapiten slavnog holandskog kluba i iz vikenda u vikend demonstrira silu, pa je tako bilo i ove nedjelje na meču protiv Fortune Sitard. Ajaks je slavio 4:0, a Tadić je zabilježio vrlo lepu asistenciju za Stivena Berhausa, koja mu je bila rekordna...

Verovali ili ne, ali Dušan Tadić sada u Erediviziji, u kojoj je pored Ajaksa nosio dres Groningena i Tventea, došao do učinka od 250 "učešća" u golovima. Preciznije, toliko ima golova ili asistencija, što je nevjerovatan podatak.

"Opta" je objavila da je Tadić do sada postigao 116 golova u Erediviziji, dok je asistirao na još 134. Osim njega, do sada su to uspjela samo još osmorica fudbalera u najboljih sedam liga Evrope, između ostalih Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo. A nema sumnje da će Tadić nastaviti da bilježi ovakve sjajne rezultate u Holandiji pošto mu ne pada na pamet da napušta ovu "drugu domovinu" uprkos brojnim kritikama u posljednje vrijeme.

Podsjetimo, ovo su podaci koji se odnose samo na prvenstvo, pošto je dobro poznato da je Tadić samo u dresu Ajaksa već postigao 102 gola, a ima i 111 asistencija. Za Groningen je ukupno upisao 14 golova i 32 asistencije, odnosno za Tvente 32 pogotka i 36 asistencija. To će reći da za holandske klubove ima "učešće" u 327 golova.

