SRUŠIO BAJERN, PA ODRŽAO LEKCIJU: Korporacije ne plaćaju poreze, a ljudi pucaju - to je kapitalizam

Kristijan Strajh je potpuno drugačija figura u svijetu fudbala. Vodi svoj klub već 12 sezona, a u ekipi je 28 godina i hoće da svijet izgleda drugačije.

Kristijan Strajh je hit u Nemačkoj! On uspijeva da pravi ozbiljne rezultate sa Frajburgom i uspio je da sa jednim od siromašnijih timova u izbaci Bajern iz Kupa Njemačke. On je prava rijetkost u modernom fudbalu jer je trener svog tima od 2011. godine, a u klubu je od 1995. godine. Nakon što je bio trener mlađih kategorija ušao je u stručni štab prvog tima 2007. godine, a potom je 2011. stao na čelo kluba.

Za sve to vrijeme je u tri sezone uspio da igra Evropu sa Frajburgom, a samo je jednom ispao u drugu ligu, a sada je u intervjuu za njemačke medije istakao da je kapitalizam uništio živote mnogih ljudi, pa i fudbalskih trenera.

"Pritisak je ogroman i sve je individualizovano. Skoro da i nema povezanosti u mnogim sferama života. Ekstremno je teško raditi kada se stvari ovako odvijaju. Imamo ogroman broj ljudi sa psihološkim problemima. Ljude muče psihološki problemi jer su potpuno savladani. Ne osjećaju više nikakvu toplotu. Nema referentni tačaka, nema veza. Problem postoji u cijelom društvu i zaista je strašno", istakao je Strajh.

Zatim je istakao koliko je situacija drugačija u Frajburgu, ali da u ostatku društva situacija ide nizbrdo i to sve zbog nove faze kapitalizma u kojoj živimo.

"Fudbal je uvijek bio odraz društva u cjelini. Sportski direktori su takođe pod nevjerovatnim pritiskom, to je ludilo. Sve zato što nema povezanosti među ljudima. Klub izgubi dvije, tri utakmice i ljudi polude, krenu da pišu po društvenim mrežama, to je grozno. U Frajburgu imamo kontinuitet jer imamo lične veze, u drugim dijelovima društva to nije slučaj i stvari idu nizbrdo. Mega korporacije jedva da plaćaju bilo kakve poreze i kada su treba da plate porez onda ucjenjuju države i idu na drugo mjesto. To je novi kapitalizam, mi živimo u novom kapitalizmu. A novi kapitalizam uništava", rekao je Kristijan Strajh.