IMA 75 GODINA I NEPOBJEDIV JE U PREMIJER LIGI: Pozvali ga da ih spasi, a ni u snu ovo nisu očekivali

Roj Hodžson je preporodio Kristal Palas i učinio ga nepobjedivim prethodnih nedjelja.

Izvor: Profimedia

Kristal Palas pobijedio je Sautempton 2:0 i nastavio seriju dobrih rezultata pod vođstvom starog trenerskog vuka Roja Hodžsona (75). Legendarni engleski stručnjak vratio se krajem marta u tim u jako teškom trenutku, poslije četiri uzastopna poraza i čak 13 mečeva bez pobjede. A onda je potpuno okrenuo situaciju naglavačke.

Pod Hodžsonovim vođstvom, Palas je ostvario uzastopne pobjede protiv Lestera, Lidsa i ove subote Sautemptona, uz ukupnu gol-razliku 9:2! I u ovom meču je u završnici uveo sa klupe srpskog vezistu Luku Milivojevića, koga je vodio čak četiri godine u Palasu, od 2017. do 2021. U međuvremenu je na klupi sjedio legendarni Francuz Patrik Vijeira, u određenim periodima igrao zaista lijep fudbal, ali kada je sve stalo, uprava je ponovo pozvala Hodžsona i napravila pravi potez.

Oba gola za Palasovu pobjedu protiv Sautemptona postigao je Ebereči Eze, centralni vezista koji je bio strijelac i u prošlom meču, u kojem je pao Lids, takođe u gostima. Mladom Englezu očigledno veoma prija povratak legendarnog stručnjaka, koji je još od februara 2019. najstariji trener koji je vodio premijerligaški tim.

Izvor: Profimedia

On je svojevremeno bio omladinac i prvotimac Kristal Palasa, u kojem je davne 1965. počeo igračku karijeru. Interesantno je da je trener još od 1976, kada je seo na klupu švedskog Halmstada, a u Premijer ligu stigao je preko švedskih klubova, švajcarskog Ksamaksa, švajcarske reprezezentacije i Intera. Nerazure je trenirao od 1995. do 1997, a poslije toga je trenirao Blekburn, Grashopers, Kopenhagen, Udineze, reprezentaciju Finske... U kontuniutetu je duže vrijeme proveo u Premijer ligi od 2007. do 2012, kad je vodio Fulam, Liverpul u Vest Brom, poslije čega je postao i selektor Engleske, što je bio do 2016. Poslije toga je sjeo na klupu Kristal Palasa, na koju se ovog proljeća vratio.