Vidić o izborima u FSS: "Željelo me je 90 ODSTO SRBIJE!" Progovorio o povlačenju kandidature: Do posljednjeg trenutka...

Nekadašnji defanzivac Crvene zvezde, moskovskog Spartaka, Mančester junajteda i Intera ispričao je Riju Ferdinandu detalje iz "političke" karijere.

Izvor: YouTube/Rio Ferdinand Presents FIVE/Printscreen

Nekoliko nedjelja nakon što je Nemanja Vidić povukao svoju kandidaturu za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, nekadašnji defanzivac je po prvi put opširno govorio o tome. Njegov nekadašnji saigrač Rio Ferdinand ugostio ga je u podkastu, a tokom dugog razgovora koji su obavili bivši srpski fudbaler je progovorio i o situaciji u kojoj se našao kada se kandidovao za predsjedničke izbore koji su održani sredinom marta.

Legendarni defanzivac govorio je o svom sadašnjem načinu života, a zatim o izborima koji su izazvali mnogo pažnje u srpskoj fudbalskoj javnosti. Prvo je procijenio da je pravi trenutak da se uključi i pomogne, ali... Odustao je prije sjednice na kojoj se biralo.

"Prije dvije godine sam se preselio u Beograd, poslije 18 godina sam ponovo u Srbiji. Gospodar sam svog vremena, tu sam uz porodicu, a završavam i školovanje. Imam trenersku pro licencu, pohađam kurseve UEFA. Imao sam strast da budem predsjednik FSS. Jako sam strastven kada je riječ o svemu u Srbiji, pogotovo o srpskom fudbalu. Posljednje dvije godine sam u Srbiji i ljudi me stalno pitaju, zašto ne pomažem, zašto se ne 'umiješam', ponavljaju da imam ideje, konekcije, kao i to da se stalno edukujem. Očigledno, u jednom momentu sam mislio o tome, kandidovao sam se. Da budem iskren, bilo je to dobro iskustvo. Sve je bilo dobro do posljednjeg momenta i posljednjeg dijela u kojem sam odlučio da nije bilo pravo vrijeme za mene", počeo je Nemanja Vidić tokom gostovanja kod svog nekadašnjeg saigrača.

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde i Mančester junajteda smatra da je veliki broj navijača želio njega na mjestu predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. Ipak, odlučio je da se povuče iz te trke pred same izbore, što je značilo i da će Dragan Džajić kao jedini preostali kandidat postati prvi čovjek FSS-a.

"U javnosti je 90 odsto ljudi bilo za moj izbor. Znate, ljudi koji su u Savezu, ljudi koji su zaduženi za fudbal... Oni imaju problem sa promjenama i plaše se promjena. Ja sam želio promjenu, to je bila glavna razlika. Ja sam stavio svoje ime tamo, a u budućnosti, ko zna šta će se dogoditi. Biću tu da pomognem srpskom fudbalu. Možda ne kao predsjednik, ali u nekom drugom obliku. Mi imamo talenat i trebalo bi da pomognemo više srpskoj djeci da rastu", rekao je Nemanja Vidić i zatim kratko pričao o situaciji u regionu: "Balkan je zahtjevan. Postoje mnoge generavije koje neće da odustanu od svoje moći. Ne shvataju da se svijet pomjera, ali mi ne. Kao što smo vidjeli sa digitalizacijom... Prije pet godina i sada nije isto."

Poslušajte njegovo gostovanje:

Gostovanje kod Ferdinanda. Izvor: Youtube/Rio Ferdinand Presents FIVE

Podsjećamo, Nemanja Vidić i Rio Ferdinand bili su štoperski tandem u slavnim danima Mančester junajteda. Pod komandom Aleksa Fergusona tima sa "Old Traforda" je dominirao engleskim fudbalom, a Nemanja Vidić bio je jedan od najboljih defanzivaca svijeta tih godina. Za engleski klub odigrao je 300 mečeva, osvojio je pet titula u Premijer ligi i dva puta biran za najboljeg igrača sezone. Takođe, u dresu Junajteda je osvojio još osam trofeja u domaćim okvirima, kao i Ligu šampiona odnosno Svjetsko prvenstvo klubova nakon toga.