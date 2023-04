Vidić pomenuo rat, pa NATO bombardovanje! Nemanja otvorio dušu, Rio ostao u šoku: "Zvučaće ludo kad ti kažem..."

Nemanja Vidić i Rio Ferdinand ćaskali su u podkastu, a nekadašnji srpski fudbaler pričao je i o ratovima u Jugoslaviji odnosno NATO bombardovanju.

Izvor: YouTube/Rio Ferdinand Presents FIVE/Printscreen

Nekadašnji srpski fudbaler Nemanja Vidić pojavio se u podkastu svog prijatelja Rija Ferdinanda i tom prilikom ispričao nekoliko zanimljivih detalja iz svog života. Bivši kapiten Crvene zvezde i Mančester junajteda govorio je o izborima u Fudbalskom savezu Srbije i zašto se povukao iz predsjedničke trke, ali i o NATO bombardovanju Jugoslavije od prije skoro 25 godina!

Osvrnuo se Vida kratko na građanski rat u bivšoj zemlji, a zatim i na dešavanja sa kraja iste decenije. Bombardovanja se sjeća mnogo bolje - bilo je veoma strašno, ali je imalo i pozitivan uticaj na njegov život i karijeru. Pitanje je da li bi postao jedan od najboljih defanzivaca svih vremena da to nije preživio...

"Očigledno je da smo imali mnogo turbulencija tokom mog detinjstva. Ja sam rođen 1981. godine, a deset godina kasnije smo imali rat u Bosni što nije daleko od moje kuće, možda nekih 150 kilometara. Ja ga nisam osjetio, to nije bio rat koji se dešavao u mom gradu niti u Srbiji. Bio sam previše mali i nisam osjetio to. Kasnije, kada nas je NATO bombardovao, to je uticalo i na mene. Već sam bio u Crvenoj zvezdi, nisam mogao da igram fudbal i morao sam da se vratim u Užice. Bilo je strašno. Jednog dana su ljudi iz kluba došli u kamp i rekli nam da idemo kući, jer bi moglo da bude problema u narednim danima. Nisu mogli da nam garantuju bezbjednost. Naredna dva mjeseca bila su veoma veoma strašna, nismo imali pojma šta će se desiti u budućnosti", rekao je Nemanja Vidić i šokirao Ferdinanda koji kao da je tek tokom snimanja podkasta saznao da je NATO bombardovao Jugoslaviju 1999. godine.

O tome kako je bombardovanje uticalo na građenje mentaliteta često je pričao Novak Đoković, a i Vidić smatra da mu je odrastanje u takvom okruženju pomoglo. Zapravo, on je brzo okrenuo drugi list i krenuo dalje još dok su bombe padale na Jugoslaviju! "To je bilo stvarno strašno, ali... Zvuči ludo, ali kako bih rekao, nakon mjesec dana poželite da živite i u tim uslovima. Počnete da pronalazite načine da igrate fudbal sa društvom, pronalazite načine da izađete ispred zgrade i družite se sa svojim prijateljima. U vašoj glavi je i dalje misao 'Vau, kada će se ovo završiti'. Mislim da je to uticalo na moj karakter i na mentalitet koji sam imao. Kada imate mogućnost da uradite nešto, uradite to najbolje moguće. Ako imate priliku da pređete u Mančester junajted koji je najveći klub na svijetu i da se tamo dokažete, nemojte trošiti nijedan sekund na gluposti. Možda sam pravio gluposti u Moskvi ili kad sam bio u Srbiji, ali sam onda shvatio", zaključio je bivši defanzivac. Pogledatje njegovo gostovanje:

Gostovanje kod Ferdinanda. Izvor: Youtube/Rio Ferdinand Presents FIVE

(MONDO)