To je bio jedan od najvećih talenata Zvezde! Igor Duljaj potresen zbog smrti fudbalera: "Jedan od najpoštenijih!"

Izvor: Instagram/kalaba80/Screenshot

Trener Partizana Igor Duljaj odgovarao je danas na pitanja novinara uoči 170. "vječitog" derbija i poručio da od svojih fudbalera očekuje da budu motivisani protiv Zvezde, a prije nego što se obratio želio je da izrazi saučešće porodici Kalaba. Nažalost, bivši fudbaler i trener Igor Kalaba preminuo je u 43. godini, objavio je njegov klub IMT u ponedjeljak, a ta vijest je veoma pogodila i Duljaja koji ga je poznavao.

"Samo molim vas, prije nego što postavite pitanje... Htio bih ovom prilikom da izrazim duboko saučešće porodici Kalaba. To je igrač koji je igrao u Crvenoj zvezdi, prošao njenu omladinsku školu i ta vijest me je duboko potresla jer sam ga vidio prije mjesec dana u Teleoptiku. To je jedan od najtalentovnaijih igrača koji je bio u Crvenoj zvezdi i jedan od najpoštenijih momaka koje sam poznavao. Moje saučešće porodici", poručio je Igor Duljaj, dok je i portparolka Biljana Obradović ispred Partizana izjavila saučešće porodici Kalaba.

Igor Kalaba je bio fudbaler Zemuna, Dorćola, Voždovca, Radničkog iz Obrenovca, Srema iz Jakova, BASK-a, dok je radio u IMT-u sa Novog Beograda koji je juče objavio tužnu vijest. Prošao je omladinsku školu Crvene zvezde, gdje bio u generaciji sa Dejanom Stankovićem i ostalim velikim talentima sa "Marakane" gdje je bio trener mlađih kategorija.

"Sa velikom tugom i žaljenjem vas obavještavamo da je preminuo Igor Kalaba, bivši trener našeg kluba. Nekada jedan od najtalentovanijih fudbalera u Srbiji, a kasnije izuzetan trener, ostaće upamćen kao stručnjak koji je prvi put u istoriji uveo Omladince IMT-a u Omladinsku ligu Srbije i prošlu sezonu završio sa velikim uspjehom. Igor je bio veoma važan član naše sportske porodice, voljen od strane svih u klubu, a naročito igrača koje je trenirao i koji su fudbalski rasli zahvaljujući njegovom znanju. Igore, neka ti je vječna slava i hvala ti na svemu!", naveli su iz IMT-a.