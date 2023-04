LIGA ŠAMPIONA ĆE SE IGRATI I U AMERICI! Čeferin otkrio plan: "Spremni su da daju novac za kvalitet"

Aleksandar Čeferin pričao je o ideji da se mečevi Lige šampiona igraju u Americi.

Mečevi Lige šampiona mogli bi da se igraju u Americi vrlo brzo. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin pričao je otvoreno o tome i potvrdio da se na tome radi. Zainteresovane su obje strane i nije isključeno da do toga dođe u narednih nekoliko godina. Možda već 2025. godine, razgovori se vode o toj temi.

Ne krije to ni Čeferin.

"Postoji mogućnost da mečevi budu u Americi. Počeli smo već da diskutujemo o tome. Međutim, imali smo Svjetsko prvenstvo, Evropsko prvenstvo, već znamo i znamo gdje će se igrati finala takmičenja, vidjećemo poslije 2025. godine i Minhena .Sve je moguće. Fudbal je ekstremno popularan u Americi. Amerikanci su spremni da daju novac za najbolje stvari, prate evropski fudbal, kao što ima mnogo Evropljana koji prate NBA", rekao je Čeferin za podkast "Men in Blazers".

Nada se da bi to moglo da se dogodi u bliskoj budućnosti.

"Veoma je važno, to je obećavajuće tržište, prodaja prava ide veoma dobro. Sponzorstva, pa tu i tamo, kada je Amerika u pitanju, jer je to potpuno drugačije nego u Evropi. Oni su mnogo talentovaniji za to nego Evropljani, navijači i dalje misle da ova go**da iz Švajcarske razmišljaju samo o novcu i ja ponavljam jedno te isto, da mi 97 odsto novca distribiramo tamo gdje je potrebno. Zanimljiv mi je podatak da je finale Evropskog prvenstva 2020. godine u Americi bilo gledanije od NBA finala, kao i da je tih 30 mečeva bilo na nivou Superbola po gledanosti, tako da bih rekao da smo na dobrom putu", zaključio je Čeferin.