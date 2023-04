BRZ KAO MUNJA! Niko mu ništa nije mogao - uzeo loptu, pretrčao više od 50 metara i onda utišao cijeli Napulj! (VIDEO)

Rafael Leao upisao je asistenciju, ali kakvu...

Izvor: Profimedia

Nastavljena je Liga šampiona, jedan od dva četvrtfinalna meča koji su danas na programu igra se u Napulju. Poslije prvog poluvremena Napoli je u zaostatku, Milan je poveo golom Olivijea Žirua. Situacija u kojoj je asistencija bila bolja i ljepša od samog pogotka, vidjećete i sami zbog čega...

Domaćin je bio u napadu, uslijedilo je loše dodavanje, Rafael Leao pratio je sve to, uzeo je loptu i zaletio se ka protivničkom golu. Bilo je to na više od 50 metara od protivničkog pogotka, bliži je bio svom golmanu nego Meretu. Nije mu to smetalo. Stuštio se ka drugoj strani i potom ostavio loptu za Žirua koji ju je rutinski smjestio u mrežu.

Mogao je gostujući tim da ima i veće vođstvo, ali je Žiru promašio penal u 22. minutu, pa je poslije toga promašio i zicer. Nije u 43. minutu napravio istu grešku.

Pogledajte kako je to izgledalo: