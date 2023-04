Saobraćajna nesreća reprezentativca BiH u Turskoj: Nema razloga za brigu

Fudbaler Bešiktaša i reprzentacije Bosne i Hercegovine Amir Hadžiahmetović doživio je u petak saobraćajnu nesreću u Turskoj.

Izvor: Promo/Fudbalski savez BiH

Vezista "zmajeva", kako prenose turski mediji, sudario se s motociklistom, koji je prevezen u bolnicu, ali je na sreću prošao sa lakšim povredama.

Osim šoka, Hadžiahmetović nije povrijeđen, prenio je turski "Harijet".

"Incident se dogodio u ulici Sarıjer Azerbejdžan oko 16.15. Prema informacijama koje smo dobili, igrač Bešiktaša Amir Hadžiahmetović sudario se s motociklom, kojim je upravljao Ugur Turhan. Motociklista je povrijeđen nakon što je usljed nesreće pao na tlo, dok je fudbaler prošao bez povreda", naveo je pomenuti turski list.

Sarıyer’de otomobiliyle seyreden Amir Hadziahmetovic, aynı yönden gelen bir motosikletliyle çarpıştı.



Kazada futbolcu yaralanmazken hafif yaralanan motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. (İHA)



Çok geçmiş olsun inşallah kimsede bir şey yoktur.pic.twitter.com/SztYAfE2Qk — Sen Ben Yok BEŞİKTAŞ Var (@ForzaSenBenYok)April 28, 2023

Poslije nesreće, za kratko vrijeme stigla je na lice mjesta hitna pomoć i policija. Povrijeđeni motociklista je prevezen u bolnicu gdje mu je pružena pomoć, dok je Hadžiahmetović priveden u policijsku stanicu na ispitivanje o uzrocima nesreće.

Udarena vozila su uz pomoć vučne službe odezena na sigurno parkiralište.

Kasnije se bh. fudbaler javio sarajevskim medijima i potvrdio da je imao saobraćajnu nesreću u Istanbulu.

"Desila se nezgoda, istina, ali niko nije povrijeđen, sve je ok. Nema razloga za brigu. Tek je pričinjena materijalna šteta na automobilu. Trenutno sam na svadbi saigrača iz kluba i to je to, zaista nemam ništa mnogo da kažem", rekao je Hadžiahmetović za "SC Sport".

Inače, Hadžiahmetović, koji je upisao 23 nastupa u dresu "zmajeva", u nedjelju bi trebao da igra u velikom istanbulskom derbiju protiv Galatasaraja, koji je lider na tabeli turske Superlige, dok je Bešiktaš na trećoj poziciji sa osam bodova manje.

(mondo.ba)