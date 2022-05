"Zmajevi" odradili trening, Hadžiahmetović i Bešić optimisti: Finska mora pasti! (FOTO)

Prvo okupljanje bh. reprezentativaca protiče u dobroj atmosferi, a danas je odrađen i prvi trening u Trening centru Fudbalskog saveza BiH u Zenici.

Izvor: Promo/FS BiH

Reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se danas u Trening centru Fudbalskog saveza BiH u Zenici, gdje će se pripremati za junske utakmice UEFA Lige nacija.

Na pripreme su stigli svi igrači osim golmana Vladana Kovačevića.

"Zmajevi" su odradili i prvi trening, a impresije iz redova bh. selekcije novinarima su prenijeli Amir Hadžiahmetović i Muhamed Bešić.

"Težak je trenutak za nas fudbalere - poslije naporne sezone, da u ovako gustom rasporedu odigramo četiri utakmice. Ali mislim da smo se svi odmorili, da smo se pripremili dobro, da smo u dobrom stanju i da smo spremni. Tek smo došli, vidjećemo kako će biti na treninzima, ali nadam se da će sve biti u najboljem redu", poručio je Hadžiahmetović.

Finci su nezgodan rival i BiH je u duelima sa ovom skandinavskom selekcijom često znala da se "oklizne".

"Uvijek nezgodna ekipa, ali iskreno mislim da smo kvalitetniji. Nadam se uz malo sreće da ćemo uspjeti upisati tri boda. Vjerujem u ekipu, u trenera i uz malo sreće mislim da neće biti problema. Nadam se da ćemo odraditi dobru utakmicu, da će svi biti u top formi, te da ćemo odigramo što bolje", istakao je fudbaler Konjaspora.

U prethodnim ciklusima bh. tim bolje je igra u gostima nego kod kuće.

"Pa jeste. Ali mislim da to nema nekog velikog značaja. Lijepo je igrati i kod kuće i u gostima, a najbitnije je dobro se pripremiti za utakmicu i odigrati što bolje."

Hadžiahmetović je novinarima otkrio i šta mu je najveći san - zaigrati na velikom takmičenju.

"Kao i svaki fudbaler, svi želimo da igramo na nekom velikom takmičenju, da li to bilo Svjetsko ili Evropsko prvenstvo. Ja to nisam još doživio, to mi je veliki san i nadam se da ću to uspjeti u skoroj budućnosti", naglasio je 25-godišnji igrač sredine terena.

Muhamed Bešić vratio se u bh. selekciju, gdje ga nije bilo od ljeta 2020. godine i utakmice sa Poljskom.

"Lijepo je uvijek. Uvijek igram za Bosnu i uvijek mi je drago da sam tu. Nisam bio tu dvije godine i baš mi je drago što sam se vratio. Daću sve od sebe, kao i uvijek", rekao je fudbaler Ferencvaroša.

BiH će u desetak dana odigrati čak četiri utakmice, a prva od njih na programu je 4. juna u Helsinkiju protiv domaće Finske.

"Očekujem da dobijemo svaku utakmicu. Tako uvijek treba gledati. Šef je u pravu bio što me nije zvao dvije godine. Nisam bio spreman, nisam igrao, sada sam tu. Šef je gledao sve utakmica, daću sve od sebe i nadam se da ću pomoći ekipi. Treba respektovati sve igrače i idemo dalje, što je bilo ranije, bilo je. Imam 29 godina, prošao sam svašta, zreo sam i nadam se da ćete vidjeti to na terenu", optimistično je Bešić najavio povratak u dres "zmajeva".

Poslije Finske, BiH će odmjeriti snage sa Rumunijom (6. jun), Crnom Gorom (10. juna), a onda još jednom sa Finskom 13. juna.