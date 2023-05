Derbi sa Sarajevom humanitarnog karaktera! Borac se oglasio - 10 posto prihoda biće proslijeđeno Sari Vujinović

Banjalučki klub ponovo se stavio u službu humanosti.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Banjalučanin Darko Vujinović, samohrani otac i jedan od najpoznatijih navijača Borca, preminuo je krajem novembra prošle godine u 45. godini nakon teške bolesti.

Darko je godinama bolovao od dijabetesa tipa 1, a prošle godine je operisao i tromb na srcu.

Iza Darka je ostala kćerka Sara (12), koja boluje od cerebralne paralize i epilepsije, a Fudbalski klub Borac saopštio je danas da će dio prihoda od prodatih ulaznica za derbi sa Sarajevom (7. maj, 19.30 časova, Gradski stadion) biti proslijeđen upravo Sari.

"Ostala je bez svog najvećeg borca, bez svog oca Darka, ali 'crveno plava' porodica čuva svoju Saru.

Ostavio nam je to u amanet Darko Vujinović koji je bio dokaz one da je u životu važno biti borac. Sa svojom Sarom hrabro je prkosio svakom problemu na koji su naišli, do posljednjeg dana svog života.

Na nama je da nastavimo tamo gdje je Darko stao, na nama je da pokažemo da Sara nikada neće biti sama.

FK Borac u narednoj premijerligaškoj rundi dočekuje ekipu Sarajeva (nedjelja, 19.30 časova), a 10% prihoda od prodatih ulaznica biće proslijeđeno Sari Vujinović.

Borčevci, Banjaluko, svi na stadion.

Za Saru, za novu pobjedu!", objavljeno je iz banjalučkog kluba.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!