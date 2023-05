VLAHOVIĆ? IMAMO I MI TAKVE, ALBANCA I HRVATA! Šokantna izjava o vrijeđanju: Dušan, Mario, Berat... NIJE stvar u tome!

Poznati italijanski trener izrekao donekle začuđujuću izjavu poslije uvreda na račun srpskog fudbalera.

Dušan Vlahović odgovorio je na rasističke uvrede navijača Atalante tako što im je "posvetio" proslavu svog gola za "ovjeru" pobjede Juventusa u Bergamu. Poslije utakmice, trener domaćeg tima Đanpjero Gasperini dao je izjavu koja je iznenadila, pa i šokirala mnoge. Rekao je: "Ima mnogo igrača te etničke pripadnosti u Atalanti, kao Đimđiti i Pašalić. Nekad se uvrede dogode zbog drugog razloga. Morate da napravite razliku između rasizma i nepristojnosti".

Njegovo "brkanje" etničke pripadnosti Dušana Vlahovića i Hrvata Marija Pašalića može se razumjeti, s obzirom na to da je i najveći ovdašnji sportista Novak Đoković dugo morao da objašnjava da nije Hrvat, već Srbin, mada naravno da nema ništa protiv bilo koga. Ipak, mnoge je začudilo to što je Gasperini u istu etničku grupu svrstao i Vlahovića i Berata Đimšitija, Albanca sa švajcarskim pasošem, rođenog u Švajcarskoj, koji vuče porijeklo iz sela Velikog Trnovca u Srbiji. On je kroz mlade kategorije igrao za Švajcarsku, ali je na kraju ipak odabrao na nastupa za "A" reprezentaciju Albanije.

Nakon što je Vlahović stavio prst na usta i ućutkao navijače Atalante poslije rasističkih povika, sudija ga je jurio po terenu da mu pokaže karton. Trener Juventusa Maks Alegri bio je upitan da li očekuje da taj pokazani karton srpskom centarforu bude poništen, kao što je bio slučaj i kad je vrijeđan napadač Intera Romelu Lukaku.

"To nije na meni da kažem, ima ljudi koji su zaduženi za te stvari. Smo mogu da kažem da je Dušan igrao veoma dobro od trenutka kada je ušao, ali ovi rasistički povici moraju da budu prekinuti. Isto tako, kao igrači i treneri i mi moramo da ih ignorišemo. Znam da nije lako, ali moraćemo", rekao je trofejni trener.

