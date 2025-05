Zvezda dovodi fudbalera iz Hrvatske? Otkriveni detalji, crveno-bijeli hoće kapitena reprezentacije

Crvena zvezda skautirala Vilija Koskija (23), kapitena mlade reprezentacije Finske i fudbalera Istre iz Pule.

Izvor: Philipp Kresnik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalski klub Crvena zvezda mora da rekonstruiše odbranu tokom ljetnog prelaznog roka, a neće biti mnogo vremena za to. Tim Vladana Milojević od drugog kola počinje kvalifikacije za Ligu šampiona, pa se transferi dogovaraju i prije nego što se sezona završi. Među igračima koje je Crvena zvezda skautirala u posljednje vrijeme nalazi se i jedan fudbaler koji nastupa u Hrvatskoj!

Kako prenose tamošnji mediji, kapiten mlade reprezentacije Finske Vili Koski, štoper koji nastupa za Istru, zanimljiv je Crvenoj zvezdi. Defanzivac koji već godinu i po dana igra u Hrvatskoj ima ogromno iskustvo za svoje godine, a Zvezda je u njemu prepoznala kvalitet koji bi mogao da joj pomogne.

Izvor: Antti Aimo-Koivisto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mali problem mogle bi da budu obaveze koje Koski ima tokom ljeta, a vezane su za njegovu reprezentaciju. Iako je on proslavio 23. rođendan u januaru, i dalje ima pravo da igra za mladu reprezentaciju. Tokom ljeta trebalo bi da učestvuje na Evropskom prvenstvu za igrače do 21 godine i da sa kapitenskom trakom predvodi Fince na mečevima protiv Holandije, Danske i Ukrajine.

Šta Hrvati pišu o Crvenoj zvezdi?

Jedan od najčitanijih portala u Hrvatskoj analizirao je prelazni rok koji očekuje Istru, ali je javnosti u Srbiji mnogo zanimljiviji dio koji se dotiče Crvene zvezde. Po njihovim saznanjima, beogradski crveno-bijeli poslali su skaut u Pulu kako bi ispratio finskog defanzivca Vilija Koskija (23), štopera koji bi mogao da preseli u srpski fudbal.

Izvor: Philipp Kresnik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Inače, već smo naznačili da je jedan od Istrinih stubova kapiten mlade reprezentacije Finske, koja će uskoro igrati na Evropskom prvenstvu. Tako saznajemo da je skaut Crvene zvezde, koji je došao na utakmicu sa Varaždinom, pratio upravo finskog reprezentativca. Koski je zanimljiv mnogima zato što je brz centralni bek i na taj način kompenzuje visinski limit (185 centimetara). Od prvog dana u Puli bilo je vidljivo da je to igrač višeg nivoa i da će biti zanimljiv tržištu", navodi se u tekstu "Sportskih novosti".

Ko je Vili Koski?

Finski fudbaler ponikao je u ekipi Palokerho, a zatim je igrao za Honku prije nego što je započeo inostranu karijeru. U januaru 2024. godine preselio u Hrvatsku i potpisao ugovor sa Istrom, a trenutno je jedan od najboljih fudbalera tog kluba. Ove sezone odigrao je 35 mečeva u svim takmičenjima, a ima i jednu asistenciju u hrvatskom šampionatu.

Izvor: EPA/CARINA JOHANSEN/NTB

Za Istru je upisao ukupno 47 nastupa, a pored mjesta štopera, koje mu je primarno, povremeno je igrao kao zadnji vezni ili desni bek. Svojevremeno je u dresu Honke odigrao 82 meča, ali je u rodnoj zemlji nastupao isključivo na mjestu štopera. Mjesto centralnog defanzivca pokriva i u nacionalnom timu.

Prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije Finske - igrao je za selekcije do 16, 17 i 18 godina, a za tim do 21 godine upisao je nevjerovatnih 29 mečeva! U januaru 2023. godine debitovao je za seniorsku selekciju, a na meču protiv Estonije odigrao je svih 90 minuta. Nije to bila utakmica za pamćenje jer Finska poražena na svom terenu (1:0), ali će je Koski sigurno pamtiti zbog novog iskustva koje je stekao.

Koga dovodi Crvena zvezda?

Za sada znamo da je potpisan ugovor sa Milošem Veljkovićem, iskusnim srpskim reprezentativcem koji je u karijeri nosio dres Totenhema i Verdera iz Bremena. On stiže kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor u Bundesligi i očekuje se da bude kapitalno pojačanje u posljednjoj liniji tima Vladana Milojevića.

Pored toga, Crvena zvezda želi da prije završetka sezone obezbijedi potpis defanzivca Rodrigaa. Brazilac je do kraja februara bio igrač Zenita iz Sankt Peterburga, ali je tada raskinut ugovor jer on nije dobio mnogo prilika na terenu ove sezone. Crvena zvezda ga je željela i prije tri godine, kada se iz Sočija selio na sjever Rusije, ali bi posao mogao da se završi sada.

Kao opcije za mjesto štopera pojavljivali su se u prethodnim danima Gregor Vitrih iz Šturma i Harold Mukudi iz AEK-a, ali je pitanje da li će neki od njih dvojice potpisati za Zvezdu. Sada kada je u kombinaciji i Koski, jasno je da Zvezdin sportski sektor prati mnogo igrača širom svijeta i bira one koji će se najbolje uklopiti u postojeći igrački kadar.

Slična je situacija i na drugim pozicijama u timu. Primjera radi, Zvezda prati Haruna Ibrahima, koji bi mogao da pokrije dva mjesta u timu, a na radaru skauta su i brojni fudbaleri u ofanzivnom dijelu tima. Tu se prije svega misli na desno krilo, jer je gotovo sigurno da će Zvezda dovesti krilnog napadača prije napada na Ligu šampiona.