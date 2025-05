"Ljudi, ne znam da li shvatate": Trener Denvera Adelman otkrio o čemu se priča u svlačionici

Trener Denvera Dejvid Adelman otkrio šta je najveća briga njegovog tima pred odlučujuću, sedmu utakmicu protiv Oklahome.

Izvor: Denver Nuggets/youtube

Trener Denvera Dejvid Adelman govorio je poslije pobjede za 3:3 u polufinalnoj seriji protiv Oklahome o stanju svojih povrijeđenih i "rovitih" igrača, krilnog centra Erona Gordona i plejmejkera Džamala Mareja.

Svi su se zabrinuli kada su vidjeli da se Gordon uhvatio za nogu u toku meča odigranog između četvrtka i petka, a pred "majstoricu" serije u kojoj je bio jedan od najboljih igrača.

"Ne znam u ovom trenutku, on je jedan od igrača koji su nam najvažniji, razlog je što smo pobjeđivali u mečevima, u serijama, što je šampionski baner gore okačen. Lijepo je imati dva dana odmora, za sve momke. Da imaju tretmane i ostalo. Još ne znam...", kazao je Adelman.

Pokušavao je da objasni koliko je izazovno igrati u tako napornom ritmu dan i po - dva.

"Ne znam da li vi ljudi ne shvatate... Bar oni koji nas prate znaju da je ovo bio maraton. Momci izgledaju srećniji zato što sutra imaju slobodan dan nego zato što smo zakazali sedmu utakmicu", slikovito je kazao Amerikanac.

"Dakle, lijepo je imati dva dana da se odmorite i da spremni dočekate nedjelju. Briga za Erona Gordona je velika, igrao je odlično čitave sezone i vidjećemo u kakvom je stanju", dodao je on.

"To je 'tata' Džamal Marej"

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

I pred meč neizvjesni Džamal Marej igrao je "rovit" i bilo je upitno da li će moći da nastupi zbog bolesti. Međutim, stegnuo je zube.

"Svaka čast ljekarima i kondicionim trenerima. Kada se probudio bila je velika šansa da neće igrati. Dobio je infuziju, lijekove, pio je tečnost čitavog dana. Gledam sam ga u prvih šest-sedam minuta i pitao sam se da li je moguće da to uradi, da li će biti u stanju. Na momente je ostajao bez goriva, tražio je tečnost, ali to je Džamal Marej. Ima pristup žestokog momka, ali on je otac, pokazuje nam kako da igramo i ubacio je 25 poena uz sedam asistencija i osam skokova", kazao je on.

Kako pobijediti Oklahomu u ključnoj utakmici u nedjelju uveče?

"Odlučujuće je biti 'u meču' u njenoj kasnoj fazi, a onda dopustiti vodećim igračima da riješe. Dakle, kada igrate protiv velikih timova, najvažnije je da budete mentalno prisutni sve vrijeme", kazao je Adelman.